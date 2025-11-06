Leopard Viral Video : गाईला बघून घाबरला बिबट्या, सीसीटीव्ही फुटेज पाहून म्हणाल; कोल्हापुरी नाद खुळा...

Kolhapur Viral News : कोल्हापूर जिल्ह्यातील हातकणंगले तालुक्यातील घुणकी येथील नवीन पाण्याचे फिल्टर हाऊस नजीकच्या सिद मळ्यातील चंद्रकांत बाळू सिद यांच्या घरानजीक सलग दोन रात्री बिबट्या येऊन गोट्यातील कालवडीशेजारी थांबून गेल्याची घटना सीसीटीव्ही कॅमेरात कैद झाल्याने शेतकऱ्यांत भीतीचे वातावरण पसरले आहे. दरम्यान, वन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी केवळ पाहणी न करता बिबट्यासह बछड्याला जेरबंद करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली..भैरवनाथ मंदिरापासून दक्षिणेकडे किणी रस्त्याकडे जाणारा मार्ग आहे. या मार्गावर घुणकी गावच्या पिण्याच्या पाण्याचे फिल्टर हाऊस आहे. या रस्त्यानजीक अनेक कुटुंबे विखरून राहतात. सिद मळ्यात चंद्रकांत सिद यांचे कुटुंब वास्तव्यास आहे. त्यांच्या सीसीटीव्हीमध्ये बिबट्या गोट्यातील कालवडीजवळ सलग दोन दिवस येऊन जात आल्याचे दिसत आहे..चंद्रकांत सिद म्हणाले, ‘दोन ते अडीच महिने बिबट्यासह बछड्याचे वास्तव्य आहे. मध्यरात्रीनंतर तो घराशेजारी फिरतो व निघून जातो. रामफळ झाडानजीक थांबत असल्याच्या खुना आहेत. पोलिसपाटील संदीप तेली यांनी वन विभागाला माहिती दिल्यानंतर वनरक्षक श्रद्धा सोनटक्के, वन्यजीव बचाव पथकाचे विनायक माळी, मतीन बांगी भेट देऊन माहिती घेतली. तो बिबट्या असून, शेतकऱ्यांनी सावध राहण्याचे आवाहन केले.’.Leopard Protest : बिबट्याच्या भीतीमुळे शेतकऱ्यांच्या मुलांचे बालपण हरवले आहे.बिबट मुक्तीसाठी राजू भोर यांचे पिंजरा अमरण- उपोषण.हल्ला करण्यापूर्वी मोहीम राबविण्याची गरजघुणकी येथील नवले, जंगम मळ्यात जून ते ऑगस्टदरम्यान बिबट्याचा बछडा रात्री वारंवार शेतकऱ्यांना दिसत होता. आता सिद मळ्यात बिबट्याचे वास्तव्य असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या परिसरात कुटुंबे, जनावरांचे गोठे आहेत. या परिसरातील मुले याच रस्त्यावरून मुले शाळेत जातात. कोणावर हल्ला करण्यापूर्वी पकडण्याची मोहीम राबविण्याची गरज असल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.