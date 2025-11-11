Kolhapur City Leopard Attack : कोल्हापूर शहरात आलेल्या बिबट्याचा तिघांवर हल्ला, बघ्यांची गर्दी; महावितरण कार्यालयात घुसल्याने वनविभाग सतर्क

Kolhapur Leopard Update (संदीप खांडेकर) : कोल्हापूर शहरातील वुडलॅंड हॉटेल परिसरात घुसलेल्या बिबट्याने दोघांना जखमी केले. नितीन माळी व ओंकार काटकर अशी जखमींची नावे असून, हल्ल्यानंतर महावितरणच्या कार्यालयाच्या परिसरात बिबट्याने ठाण मांडले. शहरात बिबट्या घुसल्याची वार्ता वाऱ्यासारखी पसरल्यानंतर बघ्यांची परिसरात गर्दी झाली. दरम्यान, एका पोलिसाने बिबट्याला अडवण्याचा प्रयत्न केला यावर बिबट्याने थेट पोलिस कर्मचाऱ्यावरच हल्ला केला..वन विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी ट्रॅंक्युलर गन व पिंजरा घेऊन घटनास्थळी दाखल झाले आहेत. बिबट्याला त्यांच्याकडून पकडण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. पोलिसांकडून घटनास्थळी येणाऱ्या जमावाला अटकाव करण्यात येत आहे. दरम्यान, बिबट्याला नितीन माळी यांच्यावर प्रत्यक्ष हल्ला करताना पाहणारा हाॅटेल कर्मचारी निखिल कांबळे घाबरला आहे. या प्रकारामुळे महावितरण्या कर्मचाऱ्यातही भीतीचे वातावरण आहे..Kolhapur Leopard In Hotel : ब्रेकिंग! कोल्हापुरातील हॉटेलमध्ये घुसला बिबट्या ! दोघांवर केला जीवघेणा हल्ला, वनरक्षक जखमी.हा बिबट्या कोठून आला याबाबत संभ्रम आहे तर पोलिस याचा तपास करत आहेत. यापूर्वीही १ जानेवारी २०१५ साली रुईकर कॉलनी येथे बिबट्या आला होता. यानंतर आज बिबट्या आल्याने पुन्हा आठवणींना उजाळा मिळाला आहे.रुईकर कॉलनी येथील बिबाट्याला पकडताना त्याचा मृत्यू झाला होता. डिसेंबर १९९५ साली कसबा बावडा येथील जयभवानी गल्लीत बिबट्या आला होता. या बिबट्याचा हल्ल्यात तरुणीला जीव गमवावा लागला होता. आक्रमक झालेल्या बिबट्याला शेवटी पकडताना पोलिसांच्या परवाणगीने ठार करण्यात आले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.