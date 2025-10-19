Leopard Kills Couple : कोल्हापुरात ऐन दिवाळीत धक्कादायक घटना, बिबट्याच्या हल्ल्यात वृद्ध दांपत्य ठार

Leopard Attack Kolhapur : (शाम पाटील शाहूवाडी) : कोल्हापूर जिल्ह्याच्या शाहूवाडी तालुक्यातील परळीनिनाई परिसरात बिबट्याच्या हल्ल्यात वृद्ध दांपत्य ठार झाल्याची दुर्देवी घटना घडली आहे. ही घटना दिवाळी सणाच्या पार्श्वभूमीवर घडल्याने परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. मृतांमध्ये रखूबाई निनो कंक (वय 70) आणि निनो यशवंत कंक (वय 75) या दांपत्याचा समावेश आहे. हे दोघे शाहूवाडी तालुक्यातील गोलीवणे गावचे रहिवासी असून, परळीनिनाई येथील बॅकवॉटर परिसरात शेळीपालनासाठी गेले होते..मिळालेल्या माहितीनुसार, शेळी पालनासाठी वृद्ध दाम्पत्य गेले होते. यावेळी बिबट्याने अचानक हल्ला केला. हल्ल्यात दोघांचाही जागीच मृत्यू झाला. सकाळी गावकऱ्यांना ही घटना लक्षात आल्यानंतर त्यांनी तत्काळ वनविभाग आणि पोलिसांना कळवले..Kolhapur Drown Case : कोल्हापूर जिल्ह्यात चार जणांचा बुडून मृत्यू, ऐन दिवाळीत दुर्देवी घटना.वनविभागाचे अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले आहेत. दरम्यान, या घटनेमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे. स्थानिक नागरिकांनी बिबट्याच्या वाढत्या हालचालींबाबत वनविभागाने तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी वारंवार केली जात आहेत..रकूबाईचा एक हात व पाय नाही.तर निनू यांचा मृतदेह धरणाच्या पाण्यात तरंगत आहे. दोनशेळ्याही गायब आहेत.त्यामूळे बिबटयाने हल्ला केला असावा असे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. घटनास्थळी वनविभागाचे अधिकारी व पोलिस यंत्रणा पोहचली असून पंचनामा सुरु आहे.पंचनाम्यानंतरच वन्यप्राण्याचा हल्ला की घातपात हे स्पष्ट होईल.मात्र कष्टकरी कंक दांपत्य ठार झालेच्या या दुर्देवी घटनेने सर्वत्र खळबळ उडाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.