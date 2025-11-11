Leopard Arrest Operation Video : बिग ब्रेकिंग! कोल्हापुरात आलेला बिबट्या अखेर जेरबंद, अखेर दोन तासात पकडण्यात यश

Kolhapur Leopard : कोल्हापूर येथील उच्चभ्रू वस्तीत असेलल्या हॉटेल वूडलँडमध्ये बिबट्या घुसला होता. दरम्यान या बिबट्याला अवघ्या दोन तासात पकडण्यात यश आले आहे. मुख्य रस्त्याला लागून असलेल्या एका बंगल्यातून बिबट्याने हॉटेलच्या गार्डनमध्ये उडी घेतली. त्याठिकाणी काम करत असलेल्या माळीवर हल्ला केला. यामध्ये माळी किरकोळ जखमी झाला..यानंतर हॉटेलमध्ये प्लेट स्वच्छ करत असेलल्या निखील कांबळे या युवकावरही हल्ला केला. वूडलँड हॉटेलमधून बिबट्याने बीएसएनल कार्यालयात उडी घेतली. यानंतर तो पुन्हा महावितरण कार्यालयातील एका चेंबरमध्ये लपून बसला आहे. दरम्यान त्याला पकडताना वनरक्षक ओंकार काटकर याच्यावर बिबट्याने हल्ला केला..Kolhapur City Leopard Attack : कोल्हापूर शहरात आलेल्या बिबट्याचा तिघांवर हल्ला, महावितरण कार्यालयात घुसल्याने वनविभाग सतर्क.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.