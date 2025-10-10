Leopard Attack Kolhapur : पन्हाळ्याच्या पायथ्याशी बिथरलेल्या बिबट्याचा धुडगूस, ६ जणांवर हल्ला; वनविभागाला दिला चकवा

महत्त्वाचे ठळक मुद्दे (Highlights):पन्हाळगड परिसरात बिबट्याचा धुमाकूळ:आपटी पैकी सोमावरपेठ येथे नर बिबट्याच्या हल्ल्यात बछड्याचा मृत्यू झाल्यानंतर आईपासून विभक्त झालेला दुसरा बिबट्या बिथरून परिसरात धुडगूस घालत आहे.पाच ते सहा लोकांवर हल्ल्याचा प्रयत्न:बिबट्याने एका दिवसात किमान पाच ते सहा लोकांवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला असून, अजय आनंदा जाधव हे जखमी झाले आहेत.वन विभागाची ड्रोनद्वारे शोध मोहीम सुरू:पन्हाळा वनविभागाने आणि वन्यजीव बचाव पथकाने ड्रोनच्या मदतीने बिबट्याच्या शोधासाठी मोहिम हाती घेतली असून, परिसरात सतत गस्त वाढवली आहे..Leopard In Panhala Kolhapur : राजेंद्र दळवी, पन्हाळगडाच्या पायथ्याशी आपटी पैकी सोमावर पेठेत भरवस्तीत नर बिबट्याच्या हल्ल्यात बिबट्याच्या बछड्याचा मृत्यू झाला तेव्हा हल्ल्यामुळे कुटुंबापासून विभक्त होत बिथरलेल्या बिबट्याच्या बछड्याने पन्हाळगडाच्या पायथा परिसरातील धुडगूस घातला. बिबट्याने दिवसभरात पाच ते सहा लोकांवर हल्ल्याचा प्रयत्न केला असून त्यामध्ये एकजण जखमी झाला आहे. वन विभागाने ड्रोनद्वारे बछड्याची शोध मोहीम चालू केली आहे..याबाबत घटनास्थळ व वनविभागाकडून मिळालेली माहिती अशी,पन्हाळगडाच्या उत्तरेकडील पायथा परिसरात गेली सहा ते आठ महिन्यापासून एक बिबट्या मादी दोन बछड्यासह वावर होता. या परिसरात असलेल्या गावातील लोकांनी या कुटुंबाला अनेकवेळा प्रत्यक्ष पाहिले होते. गुरुवारी आपटी पैकी सोमावरपेठेच्या भरवस्तीत याच कुटुंबातील एका बछड्याचा मृतदेह आढळला. या मृतदेहाचे शवविच्छेदन केल्यानंतर त्याचा मृत्यू नर बिबट्याच्या हल्ल्यात झालेचे निष्पन्न झाले होते. त्या हल्ल्या मागचे कारण शोधले असता, कुटुंबातील मादी बिबट्याशी मिलनोत्सुक झालेल्यामुळे नराकडून हल्ला झाला असण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पण या हल्ल्यामुळे ते कुटुंब विखूरले असून आई आणि बहिणीच्या विरहाने बिथरलेल्या बिबट्याच्या बछड्याने परिसरात धुडगूस घालण्यास सुरवात केली आहे..गुरुवारी रात्री अजय आनंदा जाधव (वय, २५ रा. बादेवाडी )व विकास बाळू डावरे (वय, ४८ रा. जिऊर) यांच्यावर हल्ला केला. यामध्ये अजय जाधव हे जखमी झाले. तर शुक्रवारी सकाळी आपटी गावाचे हद्दीतील गणपती मंदिरा जवळ राम तानाजी गावडे (वय ३० रा. जिऊर) व गीता रामराव गिरीगोसावी (वय ४३ रा. आपटी)यांचा पाठलाग केला.तसेच दुपारी जयवंत गोविंद डावरे (वय ६० रा. जिऊर) यांचेवर हल्ला केला.सकाळपासूनच परिसरातून अनेकजणांना बिबट्या दिसल्याच्या बातम्या सोशल मीडियावर प्रसारित होत आहेत. त्यामुळे परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे..तर गुरुवारी मध्यरात्री पासूनच पन्हाळा वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी पायथा परिसरात ठाण मांडले आहे. व बिबट्या बछड्याच्या शोधासाठी वन्यजीव बचाव पाथकाला पाचारण केले असून पथक ड्रोनद्वारे बछड्याचा शोध घेत आहे.परिक्षेत्र वनाधिकारी पन्हाळा अजित माळी यांचे उपस्थितीत चालू असलेल्या या शोध मोहिमेत वन्यजीव बचाव पथक कोल्हापूर व पन्हाळा यांच्यासह वनपाल सागर पटकारे, वनरक्षक संदीप पाटील, पोलिस पाटील रघुनाथ बुचडे सहभागी झाले होते..Kolhapur CBS Robbery : मदत करतो म्हणाला अन् अवघ्या पाच मिनिटांत प्रकाशकाला दोन लाखांना लुटलं, कोल्हापूर सीबीएसवरील प्रकार.वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs):Q1. हा प्रकार नेमका कुठे घडला?👉 हा प्रकार कोल्हापूर जिल्ह्यातील पन्हाळगडाच्या पायथ्याशी असलेल्या आपटी पैकी सोमावरपेठ येथे घडला आहे.Q2. बिबट्याचा हल्ला का वाढला?👉 नर बिबट्याच्या हल्ल्यात एका बछड्याचा मृत्यू झाल्यानंतर दुसरा बछडा कुटुंबापासून विभक्त झाला आणि भीती व संतापामुळे तो आक्रमक बनल्याचे प्राथमिक कारण समोर आले आहे.Q3. बिबट्याने किती लोकांवर हल्ला केला?👉 बिबट्याने आतापर्यंत पाच ते सहा लोकांवर हल्ल्याचा प्रयत्न केला असून, एक व्यक्ती गंभीर जखमी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.