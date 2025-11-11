Kolhapur Leopard In Hotel : ब्रेकिंग! कोल्हापुरातील हॉटेलमध्ये घुसला बिबट्या ! दोघांवर केला जीवघेणा हल्ला, वनरक्षक जखमी

Kolhapur Leopard (निवास चौगले) : कोल्हापूर येथील उच्चभ्रू वस्तीत असेलल्या हॉटेल वूडलँडमध्ये बिबट्या घुसल्याने एकच खळबळ उडाली. मुख्य रस्त्याला लागून असलेल्या एका बंगल्यातून बिबट्याने हॉटेलच्या गार्डनमध्ये उडी घेतली. त्याठिकाणी काम करत असलेल्या माळीवर हल्ला केला. यामध्ये माळी किरकोळ जखमी झाला. यानंतर हॉटेलमध्ये प्लेट स्वच्छ करत असेलल्या निखील कांबळे या युवकावरही हल्ला केला. वूडलँड हॉटेलमधून बिबट्याने बीएसएनल कार्यालयात उडी घेतली. यानंतर तो पुन्हा महावितरण कार्यालयातील एका चेंबरमध्ये लपून बसला आहे. दरम्यान त्याला पकडताना वनरक्षक ओंकार काटकर याच्यावर बिबट्याने हल्ला केला..हा बिबट्या कोठून आला याबाबत संभ्रम आहे तर पोलिस याचा तपास करत आहेत. यापूर्वीही १ जानेवारी २०१५ साली रुईकर कॉलनी येथे बिबट्या आला होता. यानंतर आज बिबट्या आल्याने पुन्हा आठवणींना उजाळा मिळाला आहे..Leopard Attack: नरभक्षक बिबट्याला मारण्याची परवानगी! 'बिबट्याच्या हल्ल्यात महिलेचा मृत्यू'; कोपरगावमध्ये दुसरा बळी; आंदोलनानंतर कार्यवाही...रुईकर कॉलनी येथील बिबाट्याला पकडताना त्याचा मृत्यू झाला होता. डिसेंबर १९९५ साली कसबा बावडा येथील जयभवानी गल्लीत बिबट्या आला होता. या बिबट्याचा हल्ल्यात तरुणीला जीव गमवावा लागला होता. आक्रमक झालेल्या बिबट्याला शेवटी पकडताना पोलिसांच्या परवाणगीने ठार करण्यात आले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.