Leopard In Kolhapur : पन्हाळगड पायथ्याजवळ आढळला मृत बिबट्या, कारण अद्याप अस्पष्ट

हायलाइट्स (मुख्य मुद्दे) :पन्हाळगड परिसरात बिबट्याचा मृतदेह: आज (ता. ९) पन्हाळगड किल्ल्याच्या पायथ्याशी सुमारे दोन वर्षांच्या बिबट्याचा मृतदेह आढळून आला.मृत्यूचे कारण अस्पष्ट: प्राथमिक तपासानुसार बिबट्याचा मृत्यू वाहन धडक किंवा मानवहल्ल्यामुळे झाला असावा, मात्र अधिकृत पुष्टी अद्याप नाही.वनविभागाचा तपास सुरू: वनअधिकाऱ्यांनी मृतदेह ताब्यात घेतला असून शवविच्छेदनानंतरच मृत्यूचे खरे कारण स्पष्ट होणार आहे..Kolhapur Leopard Dead : पन्हाळगड किल्ल्याच्या पायथ्याजवळ आज (ता.०९) बुधवारी बिबट्याचा मृतदेह आढळला. वनविभागाच्या प्राथमिक अंदाजानुसार हा बिबट्या अंदाजे दोन वर्षांचा असल्याचे सांगितले जात आहे. दरम्यान बिबट्याला पाहण्यासाठी बघ्यांची मोठी गर्दी झाली होती..स्थानिकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मृत्यूचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. घटनास्थळी चर्चा सुरू आहे की, बिबट्याला वाहनाने ठोकर लागली असावी किंवा काही स्थानिकांनी मारले असावे, मात्र यावर सध्या अधिकृत पुष्टी मिळालेली नाही. वनविभागाने बिबट्याचा ताबा घेतला असून, मृत्यूचे कारण जाणून घेण्यासाठी तपास सुरु आहे. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बिबट्याचा मृत्यू कशामुळे झाला, हे तपासानंतरच निश्चित होईल..दरम्यान, बिबट्या मृत अवस्थेत आढळल्याची माहिती मिळताच, स्थानिकांनी मोठी गर्दी केली होती. यावेळी मोठा जमाव घटनास्थळी जमा झाला होता. वनविभागाचे कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनी गर्दी नियंत्रणात ठेवण्याचे प्रयत्न केले. पन्हाळगड परिसरात बिबट्यांचे दर्शन नेहमीच होत आहे..बिबट्याची नखे विक्रीसाठी आलेल्या तरुणाला अटकबेकायदेशीररीत्या बिबट्यासदृश वन्यप्राण्याची नखे विक्रीसाठी आलेल्या तरुणाला गावभाग पोलिसांनी रंगेहाथ पकडले. संदीप सुनील हंचनाळे (वय २७, मूळ रा. खोत गल्ली, निपाणी, ता. चिक्कोडी. सध्या रा. मत्तीवडे, जि. बेळगाव, कर्नाटक) असे त्याचे नाव आहे. त्याच्याकडून सुमारे एक लाख ६० हजार रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. त्याला येथील न्यायालयाने तीन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे..मंगळवारी (ता.७) सायंकाळी साडेसातच्या सुमारास पंचगंगा नदी रोड ते पंचगंगा स्मशानभूमी परिसरात पोलिसांनी सापळा रचून ही कारवाई केली. संशयित हंचनाळे काहीतरी विक्रीसाठी आल्याचे पोलिसांना दिसला. तपासादरम्यान त्याच्याकडून पांढऱ्या रंगाची अर्धवर्तुळाकार अशी बिबट्यासदृश वन्यप्राण्याची चार नखे मिळून आली.प्राथमिक चौकशीत हंचनाळे याने नखांचा स्त्रोत, ती कुठून मिळविली, तसेच विक्रीसाठी कोणाशी संपर्क साधला याबाबत समाधानकारक माहिती दिली नसल्याचे पोलिसांनी सांगितले. तपासादरम्यान या घटनेत इतर साथीदार आहेत का, तसेच वन्यजीवांची शिकार झाल्याचा काही संबंध आहे का, याबाबत चौकशी सुरू आहे. सरकार पक्षातर्फे विशेष सरकारी वकील अॅड. सूर्यकांत मिरजे यांनी पोलिस कोठडीची मागणी केली. दोन्ही बाजूंच्या युक्तिवादानंतर न्यायालयाने संशयित संदीप हंचनाळे याला तीन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली..सामान्य प्रश्नोत्तरं (FAQs)प्र.१: बिबट्याचा मृतदेह कुठे सापडला?उ. – बिबट्याचा मृतदेह पन्हाळगड किल्ल्याच्या पायथ्याशी आढळला.प्र.२: बिबट्याचे वय किती असल्याचे सांगितले जाते?उ. – वनविभागाच्या प्राथमिक अंदाजानुसार, बिबट्याचे वय सुमारे दोन वर्षे असावे.प्र.३: मृत्यूचे नेमके कारण काय आहे?उ. – अद्याप मृत्यूचे कारण निश्चित झालेले नाही; तो वाहनाने ठोकर लागल्याने किंवा स्थानिकांच्या हल्ल्याने मेला असावा, अशी प्राथमिक शक्यता आहे..