Leopard In Kolhapur : पन्हाळगड पायथ्याजवळ आढळला मृत बिबट्या, कारण अद्याप अस्पष्ट

Leopard Found Dead : पन्हाळगड पायथ्याजवळ मृत बिबट्या आढळल्याची माहिती. मृत्यूचे कारण अद्याप अस्पष्ट असून वन्यजीव अधिकाऱ्यांकडून तपास सुरू आहे.
Sandeep Shirguppe
हायलाइट्स (मुख्य मुद्दे) :

पन्हाळगड परिसरात बिबट्याचा मृतदेह: आज (ता. ९) पन्हाळगड किल्ल्याच्या पायथ्याशी सुमारे दोन वर्षांच्या बिबट्याचा मृतदेह आढळून आला.

मृत्यूचे कारण अस्पष्ट: प्राथमिक तपासानुसार बिबट्याचा मृत्यू वाहन धडक किंवा मानवहल्ल्यामुळे झाला असावा, मात्र अधिकृत पुष्टी अद्याप नाही.

वनविभागाचा तपास सुरू: वनअधिकाऱ्यांनी मृतदेह ताब्यात घेतला असून शवविच्छेदनानंतरच मृत्यूचे खरे कारण स्पष्ट होणार आहे.

