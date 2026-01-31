Leopard Viral Video Kolhapur : बिबट्या गायीच्या पिल्लाशी खेळतानाचा व्हिडिओ व्हायरल, कोल्हापुरातील घटना; शेतकऱ्यांमध्ये भीती

Kolhapur Ghunaki Leopard : कोल्हापूर जिल्ह्यातील किणी–तळसंदे रस्त्यानजीक असलेल्या घुणकी गावाच्या हद्दीतील एका मळ्यात बिबट्याचा मुक्त वावर पुन्हा एकदा समोर आला असून, गोठ्यातील कालवडीजवळ येऊन बिबट्या खेळत असल्याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाला आहे. यामुळे परिसरातील शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे..घुणकी हद्दीतील एका मळ्यात मागील वर्षभरापासून बिबट्या तसेच त्याच्या बछड्यांचा वावर सातत्याने दिसून येत आहे. याच पार्श्वभूमीवर संबंधित कुटुंबाने गोठ्यात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविले आहेत. गोठा पूर्णपणे बंदिस्त नसून त्यामध्ये एक कालवड बांधलेली आहे. सीसीटीव्हीमध्ये सहा महिन्यांपूर्वीपासून मध्यरात्रीच्या सुमारास बिबट्याचा बछडा गोठ्यात येऊन कालवडीजवळ खेळून निघून जात असल्याचे चित्रण झाले होते..Leopard Attack Sangli Child : दारात खेळताना ६ वर्षांच्या चिमुकल्यावर बिबट्याचा हल्ला, ५०० फूट शेतात नेलं फरफटत; आजोबांनी बॅटरी पाडली अन् बिबट्याच्या तोंडात....मात्र, जानेवारी महिन्यापासून थेट प्रौढ बिबट्याच कालवडीजवळ येत असल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे. बिबट्या कालवडीजवळ काही वेळ बसतो, पंजाने तिला हलकेच उठवतो आणि कोणतीही इजा न करता निघून जातो, असे दृश्य सीसीटीव्हीत कैद झाले आहे. दरम्यान, गुरुवारी (ता. ३०) रात्री महामार्गावरून बिबट्या वेगाने धावत जात असल्याचे वाहनधारकांनी प्रत्यक्ष पाहिल्याचे सांगितले. त्यामुळे घुणकीसह परिसरातील गावांमध्ये बिबट्याच्या हालचाली वाढल्याची चर्चा आहे..या व्हिडिओमुळे बिबट्या मानवी वस्तीजवळच वावरत असल्याचे स्पष्ट झाले असून, शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. “आम्ही शेतात कामासाठी गेल्यानंतर बिबट्याने हल्ला केला तर काय?” अशी भीती अनेक शेतकऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः पहाटे व रात्रीच्या वेळी शेतात जाणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी हा धोका अधिक असल्याचे बोलले जात आहे..वनविभागाने या घटनेची दखल घ्यावी, परिसरात गस्त वाढवावी तसेच नागरिकांना योग्य ती खबरदारी घेण्याबाबत मार्गदर्शन करावे, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे. बिबट्याचा वाढता वावर लक्षात घेता मानवी व वन्यजीव संघर्ष टाळण्यासाठी तातडीच्या उपाययोजना करण्याची गरज व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.