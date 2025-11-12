कोल्हापूर

Kolhapur Leopard Kills Bull : कोल्हापुरात बिबट्या सत्र काही संपत नाही, गगनबावड्यात बिबट्याने बैलाला केलं ठार; घटना सीसीटीव्हीत कैद

Leopard Kills Bull Gaganbavda : गगनबावडा वनविभागाचे वनरक्षक प्रकाश खाडे, सूर्यकांत गुरव, वन कर्मचारी तसेच रिस्कु टीम व पशु अधिकारी यांनी जागेवर जाऊन या घटनेचा पंचनामा केला.
Sandeep Shirguppe
Kolhapur Leopard Scare Continues : (पंडीत सावंत) : अणदूर (ता.गगनबावडा) येथील कावळटेक धनगरवाड्यावर बिबट्याने केलेल्या हल्ल्यात येथील विठ्ठल शेळके यांच्या मालकीचा बैल ठार केला आहे. गगनबावडा वनविभागाने घटनेचा पंचनामा करून या ठिकाणी लावलेल्या ट्रॅप कॅमेरात हा बिबट्या कैद झाला आहे.

