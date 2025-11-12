Kolhapur Leopard Kills Bull : कोल्हापुरात बिबट्या सत्र काही संपत नाही, गगनबावड्यात बिबट्याने बैलाला केलं ठार; घटना सीसीटीव्हीत कैद

Kolhapur Leopard Scare Continues : (पंडीत सावंत) : अणदूर (ता.गगनबावडा) येथील कावळटेक धनगरवाड्यावर बिबट्याने केलेल्या हल्ल्यात येथील विठ्ठल शेळके यांच्या मालकीचा बैल ठार केला आहे. गगनबावडा वनविभागाने घटनेचा पंचनामा करून या ठिकाणी लावलेल्या ट्रॅप कॅमेरात हा बिबट्या कैद झाला आहे..कावळटेक वस्तीवरील शेतकरी आपली जनावरे येथील डोंगरदरीत चरावयास सोडतात. येथील जंगलात विठ्ठल शेळके यांचा बैल हरवला होता. बैलाचा शोध घेतला असता हा प्रकार लक्षात आला आहे. गगनबावडा वनविभागाचे वनरक्षक प्रकाश खाडे, सूर्यकांत गुरव, वन कर्मचारी तसेच रिस्कु टीम व पशु अधिकारी यांनी जागेवर जाऊन या घटनेचा पंचनामा केला..वनविभागाने याठिकाणी लावलेल्या ट्रॅप कॅमेऱ्यामध्ये बिबट्या दिसून आला आहे. बिबट्याच्या हल्ल्याच्या या घटनेने येथील परिसरात सर्वत्र भिती पसरली आहे.अणदूर - धुंदवडे या मार्गावरुन प्रवास करणाऱ्यां लोकांनी याचा धसका घेतला आहे. नागरिकांनी काळजी घ्यावी असे आवाहन वनविभागाकडून करण्यात येत आहे. दरम्यान या बिबट्याचा वनखात्याने बंदोबस्त करावा अशी मागणी नागरिकांच्यावतीने करण्यात येत आहे..Leopard Arrest Operation: बिबट्या आला अन् कोल्हापूरकर तर्राट! हायफाय वस्तीत कसा घुसला रांगडा पाहुणा? तीन तासात काय-काय घडलं.कोल्हापूर शहरातील ताराबाई पार्कातील भर वस्तीत मंगळवारी दुपारी घुसलेल्या बिबट्याने चार जणांवर हल्ला करून जखमी केले. त्यानंतर त्याने महावितरणच्या अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता कार्यालयाशेजारील जुन्या पाण्याच्या टाकीत ठाण मांडले. त्याला बाहेर काढण्यासाठी वन विभाग, अग्निशमन दल, पोलिस विभाग, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन विभाग व आपत्ती व्यवस्थापनातील संस्थांच्या जवानांकडून संयुक्त मोहीम राबवली. यानंतर कोल्हापुरातील गगनबावड्यात घटना घडल्याने नागरिकांमध्ये भिती पसरली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.