Impact Industry : ल्युब्रिकेंट, बेस ऑईल उद्योगात दरवाढीची शक्यता; कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ

नागाव : मध्यपूर्वेतील युद्घाच्या परिस्थितीच्या वाढत्या तणावाचे सावट आता जिह्याच्या औद्योगिक बाजारपेठेवर गडद होत आहे. कच्च्या तेलाच्या (क्रूड ऑईल ) किमतीत दहा ते पंधरा टक्क्यांची वाढ झाली आहे. .तसेच रुपयाचे झालेले अवमूल्यन यामुळे भारतीय बाजारपेठेत, विशेषतः ल्युब्रिकेंट (वंगण) आणि बेस ऑईल उद्योगात मोठी दरवाढ होण्याची शक्यता आहे. या क्षेत्रात कार्यरत विविध कंपन्यांनी यासंदर्भात आपल्या ग्राहकांना सतर्क राहण्याचा इशारा दिला आहे. .Hupari Silver Industry : चंदेरीनगरी...\nदर स्थिर राहिल्यास पुन्हा मिळेल उभारी....मात्र, काही कंपन्यांनी या संधीचा गैरफायदा घेत इंडस्ट्रियल ऑईलमध्ये प्रती लिटर दहा ते पंधरा रुपयांची वाढ जाहीर केली आहे. कोल्हापूरच्या औद्योगिक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात ऑईलची मागणी आहे. यामध्ये हायड्रॉलिक ऑईल, कटिंग ऑईल, रस्ट प्रिव्हेन्टीव्ह आणि गिअर ऑईलचा समावेश आहे. .सर्व प्रकारचे ऑईल मिळून सुमारे चार लाख लिटर ऑईलचा कोल्हापुरात वापर होतो. त्यामुळे होणारी वाढ ही एकूण औद्योगिक उत्पादनाच्या नफ्यावर सर्वाधिक परिणामकारक ठरू शकते. ऑटोमायझेशनमुळे उद्योगांमध्ये हायड्रॉलिक फिक्स्चर, स्पेशल पर्पज मशीन, या व्यतिरिक्त उत्पादित मालाची मुव्हमेंट करण्यासाठी मायणी, फोर क्लीप मशीन, क्रेन आदी मशिनरीसाठी मोठ्या प्रमाणात हायड्रॉलिक ऑईल लागते. .Kolhapur Petrol : कास्टिंग उत्पादनाचे गणित कोलमडण्याची भीती; मध्य-पूर्वेतील संघर्षाचे पडसाद : पेट्रोलियम पदार्थ, वाहतूक खर्चात मोठी वाढ.तयार उत्पादन पुरवठादार कंपन्यांना पाठविताना ग्राहकापर्यंत पोहोचविण्यासाठीचा वेळ, निर्यात असेल, तर सागरी वाहतुकीस लागणारा वेळ आणि संबंधित उत्पादन प्रत्यक्ष वापरात घेण्यासाठी लागणारा वेळ खूप असतो. यादरम्यान उत्पादनाची गुणवत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी व त्याला गंज लागू नये, म्हणून त्याला गंज रोधक ऑईल लावणे बंधनकारक आहे. .त्यामुळे अलीकडच्या काळात या ऑईलचा वापरही वाढला आहे. तर सीएनसी, व्हीएमसी, एचएमसी अशा विविध प्रकारांच्या मशिनिंग प्रोसेसमध्ये उत्पादित माल आणि टुलिंग या दोन्हींचे तापमान नियंत्रित ठेवून त्याची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी कटिंग ऑईलचा वापर केला जातो.. जिल्ह्यात लहान- मोठे असे अनेक ऑईल वितरक आहेत. त्यांच्याकडून उद्योगासाठी लाखो लिटर ऑईल पुरविले जाते. युद्धजन्य परिस्थितीमुळे होणारी दरवाढ टाळता येणार नाही, असे त्यांच्याकडून सांगितले जात आहे..मात्र, युद्ध थांबल्यानंतर दरवाढ मागे घेणार काय याचे उत्तर कोणाकडेच नाही. या पार्श्वभूमीवर कंपन्यांनी आपल्या ग्राहकांसाठी काही महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेत. यामध्ये भविष्यातील दरवाढ टाळण्यासाठी ग्राहकांनी सध्याच्या किमतीत पुरेसा साठा करून ठेवावा. .सध्या 'शेड्यूल ऑर्डर्स' स्वीकारल्या जाणार नाहीत. तसेच, नवीन ऑर्डर्सची पूर्तता ही केवळ उपलब्ध साठ्यावरच अवलंबून असेल. कोणत्याही क्षणी किमतीत वाढ होऊ शकते. पर्चेस ऑर्डर्सवर पुरवठ्याची खात्री देणे कठीण झाले आहे..कोल्हापूरची ऑईल मागणीहायड्रॉलिक ऑईल ःएक लाख लिटरकटिंग ऑईल ः एक लाख लिटररस्ट प्रिव्हेन्टीव्ह ऑईल : एक लाख लिटरगियर ऑईल ः पन्नास हजार लिटर.औद्योगिक क्षेत्राला लाखो लिटर ऑईल लागते. मध्यपूर्व आशियात सुरू असणाऱ्या युद्धामुळे वाहतूक खर्चात होणारी वाढ आणि डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे होणारे अवमूल्यन ग्राहकांवर लादले जात आहे.-प्रकाश जगदाळे, ऑईल वितरक.औद्योगिक विस्तार मोठ्या वेगाने होत असल्याने ऑईलची मागणीही वाढली आहे. पण, अनेक कारणाने संकटात असणाऱ्या उद्योगाला ही दरवाढ पेलणार काय यावरही ऑईल कंपन्यांनी विचार करायला हवा.- आशीष धुमाळ, ऑईल वितरक.