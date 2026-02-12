Mahadevrao Mahadik News : आप्पा महाडिकांचा एक कॉल, गोकुळ माजी अध्यक्षांच्या पोराचा जिल्हा परिषदेत 'करेक्ट कार्यक्रम'

Kolhapur latest political update : कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत गोकुळचे ज्येष्ठ संचालक विश्वास पाटील यांच्या ‘उलट मतदान करायचं’ असा माजी आमदार महादेवराव महाडिक यांनी दिलेला इशारा व्हायरल झाला असून, त्यामागे व्यापक राजकीय संदेश दडलेला आहे. ही स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक असली सहकार आणि राजकारण यांचे नाते घट्ट गुंफलेले असल्याने या वक्तव्याचे पडसाद गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीतही उमटणार आहेत..जिल्हा परिषदेच्या पाडळी खुर्द गटात विश्वास पाटील यांचा मुलगा सचिन पाटील रिंगणात होते. या गटातील ही निवडणूक प्रतिष्ठेची मानली जात होती. याच संधीचा फायदा घेत राष्ट्रवादीकडून उमदेवारी घेतलेल्या राजेंद्र सूर्यवंशी यांना मतदान करण्याचे आवाहन करणाऱ्या फोनचे रेकॉर्डिग व्हायरल झाले..माजी आमदार महादेवराव महाडिक यांचा गोकुळमधील दीर्घकाळाचा प्रभाव सर्वश्रुत आहे. मात्र, ज्येष्ठ संचालक विश्वास पाटील यांच्या एका निर्णयामुळे गोकुळमधील महाडिक गटाची सत्ता संपुष्टात आली. ही केवळ संस्थात्मक बदलाची घटना नव्हती, तर सहकार राजकारणातील एक मोठा टर्निंग पॉईंट होता..दरम्यान, ही सल महाडिक गटात नेहमीच राहिली आहे. यातच जिल्हा परिषद निवडणूक रिंगणात विश्वास पाटील यांनी मुलगा सचिन पाटील यांना उतरवले होते. यामुळे महाडिक यांनी थेट विश्वास पाटील यांनाच विरोध म्हणून एका कार्यकर्त्यांला विश्वास पाटील यांच्या उलटं मतदान करण्याचे आवाहन केलेला फोनचे रेकॉर्डिंग व्हायरल झाले आहे..Satej Patil Kolhapur : कंप्लीट धुरळा! राज्यातील पहिली सर्वात तरूण उमेदवार कोल्हापूरमधून काँग्रेसच्या सोनाली पाटील विजयी, गगनबावड्यात सतेज पाटलांनी गड राखला.दरम्यान, गोकुळच्या निवडणुकीत विश्वास पाटील यांची भूमिकाही महत्त्वाची ठरणार आहे. त्यांनी गोकुळमध्ये बदलाची भूमिका घेत मंत्री हसन मुश्रीफ आणि आमदार सतेज पाटील यांच्यामाध्यमातून महाडिक यांना सत्तेबाहेर केले. भविष्यात त्यांची भूमिका काय असणार हे गोकुळची निवडणूक जाहीर झाल्यानंतरच समजणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.