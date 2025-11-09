Mahadevrao Mahadik Sugar Factory : आप्पा महाडिकांच्या कर्नाटकातील बेडकिहाळ साखर कारखान्याचा दर ठरला, सरकारने दिलेल्या दरापेक्षा ५० रुपये देणार जादा

Kolhapur Sugar Factory News : यंदाच्या २०२५-२६ च्या हंगामात गळितास येणाऱ्या उसाला प्रतिटन ३३५० रुपये दर देण्यात येणार असल्याची घोषणा बेडकिहाळ येथील व्यंकटेश्वरा पॉवर प्रोजेक्ट (साखर कारखाना)ने केली आहे. याबाबत कार्यकारी संचालक स्वरूप महाडिक यांनी पत्रक जारी केले आहे. यंदाच्या गळीत हंगामातील उसाला कारखान्याकडून ३३०० रुपये प्रतिटन एकरकमी देण्यात येणार आहे, तर राज्य सरकारकडून दिले जाणारे अनुदान ५० रुपये असे एकूण ३३५० रुपये बेडकिहाळ कारखान्याकडून दिले जाणार आहेत. दरवर्षीप्रमाणे शेतकऱ्यांनी कारखान्याला अधिक ऊस देऊन सहकार्य करावे, असे आवाहनही पत्रकाद्वारे करण्यात आले आहे..केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या यंदाच्या एफआरपीनुसार ऊस दरासाठी टप्पे करण्यात आले आहेत. त्यानुसार त्या त्या टप्प्यातील उताऱ्यानुसार एफआरपी मिळणार आहे. याबाबातचे आदेशपत्र साखर मंत्री शिवानंद पाटील यांनी गुर्लापूर क्रॉस येथे येऊन आंदोलनकर्त्यांना दिले. या आदेशपत्रातील तरतदीनुसार ३३०० रुपये हा दर राज्यासाठी सरसकट लागू होणार नसल्याचे स्पष्ट आहे. ११.२५ उतारा असलेल्या उसाला ३३०० रुपये दर मिळणार आहे, तर त्यापेक्षी कमी उतारा असलेल्या उसाला इतका दर मिळणार नसल्याचे पत्रातून दिसून येत आहे..गेल्या काही दिवसांपासून विविध जिल्ह्यांत सुरू असलेल्या आंदोलनाला बेळगाव जिल्ह्यातील आंदोलनामुळे बळ मिळाले होते. त्यामुळे बेळगाव जिल्ह्यातील दर अधिक असल्याने तो दर इतर जिल्ह्यांत लागू होणार नसल्याचे सांगितले जात आहे. सरकारच्या वतीने साखरमंत्र्यांनी दिलेल्या पत्रातील माहितीनुसार राज्यातील ऊस दरातही टप्पे राहणार आहेत..Kolhapur : ऊसदराचं आंदोलन चिघळलं, आंदोलकांना पोलिसांची धक्काबुक्की; कारखानदारांवर दडपशाहीचे आरोप, Video Viral.असा मिळणार दरज्या कारखान्यांचा उतारा १०.२५ इतका आहे, त्या कारखान्यांनी ३१०० रुपये दर देण्याची तयारी दर्शविली होती. येथे कारखानदारांना आणखी ५० रुपये देण्यास सांगून सरकारने ५० रुपये अनुदान देण्याची तयारी दर्शविली. त्यानुसार १०.२५ उतारा असलेल्या कारखान्यांना ३२०० इतका दर द्यावा लागणार आहे. ११.२५ इतका उतारा असलेल्या कारखानदारांनी ३२०० रुपये दर देण्याची तयारी दर्शवली होती. येथेही तोडगा काढल्याने ३३०० रुपये दर मिळणार आहे. हा सरकारने निश्चित केलेला दर असून, यापेक्षा वाढीव दर देण्यास कारखान्यांना मुभा असणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.