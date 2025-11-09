कोल्हापूर

Mahadevrao Mahadik Sugar Factory : आप्पा महाडिकांच्या कर्नाटकातील बेडकिहाळ साखर कारखान्याचा दर ठरला, सरकारने दिलेल्या दरापेक्षा ५० रुपये देणार जादा

Bedkihal Sugar Factory : बेडकिहाळ साखर कारखान्याचे चेअरमन महादेवराव महाडिक यांनी शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करत कर्नाटक सरकारच्या दरापेक्षा ५० रुपये अधिक ऊस दर जाहीर केला.
Mahadevrao Mahadik Sugar Factory

बेडकिहाळ येथील व्यंकटेश्वरा पॉवर प्रोजेक्ट (साखर कारखाना)ने केली आहे. याबाबत कार्यकारी संचालक स्वरूप महाडिक यांनी पत्रक जारी केले आहे.

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Kolhapur Sugar Factory News : यंदाच्या २०२५-२६ च्या हंगामात गळितास येणाऱ्या उसाला प्रतिटन ३३५० रुपये दर देण्यात येणार असल्याची घोषणा बेडकिहाळ येथील व्यंकटेश्वरा पॉवर प्रोजेक्ट (साखर कारखाना)ने केली आहे. याबाबत कार्यकारी संचालक स्वरूप महाडिक यांनी पत्रक जारी केले आहे. यंदाच्या गळीत हंगामातील उसाला कारखान्याकडून ३३०० रुपये प्रतिटन एकरकमी देण्यात येणार आहे, तर राज्य सरकारकडून दिले जाणारे अनुदान ५० रुपये असे एकूण ३३५० रुपये बेडकिहाळ कारखान्याकडून दिले जाणार आहेत. दरवर्षीप्रमाणे शेतकऱ्यांनी कारखान्याला अधिक ऊस देऊन सहकार्य करावे, असे आवाहनही पत्रकाद्वारे करण्यात आले आहे.

Loading content, please wait...
Karnataka
sugarcane
sugar
Sugar Factory
amal mahadik
Sugar Crops
Political Karnataka news
shaumika mahadik
Maharashtra Karnataka border
Munna Mahadik
Mahadevrao Mahadik
Shoumika Mahadik
Sugar industry challenges 2025
Sugar production costs
Sugarcane FRP dispute

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com