कोल्हापूर

Maharashtra ATS Raids : पाकिस्तानी गुंडांशी सोशल मीडिया कनेक्शन! कोल्हापूरच्या 2 तरुणांची 10 तास कसून चौकशी; 'एटीएस'कडून राज्यभरात 112 तरुणांची झाडाझडती

Maharashtra ATS raids on Pakistan social media links : पाकिस्तानी सोशल मीडिया नेटवर्कशी कथित संपर्काच्या संशयावरून एटीएसने महाराष्ट्रभर छापे टाकत 112 तरुणांची चौकशी सुरू केली आहे. कोल्हापूरमधील दोन तरुणांचाही तपास सुरू आहे.
Kolhapur ATS investigation Pakistan links

Kolhapur ATS investigation Pakistan links

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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मुंबई/कोल्हापूर : पाकिस्तानी गुंड शहजाद भट्टी, आबिद जाट आणि राणा हनेने यांच्या सोशल मीडिया नेटवर्कशी संपर्क आल्याच्या संशयावरून दहशतवादविरोधी पथकाने (एटीएस) शुक्रवारी राज्यभरात विविध शहरांमध्ये छापे घालत तब्बल ११२ तरुणांना चौकशीसाठी ताब्यात घेतले (Kolhapur Youths Under ATS Investigation) आहे. त्यात कोल्हापूर जिल्ह्यातील दोन तरुणांचा समावेश आहे.

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