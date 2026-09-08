Shaktipeeth Highway: 'कोणाचा बाप आला तरी जमिनी देणार नाही’; शक्तिपीठ महामार्गाविरोधात शेतकऱ्यांचा एल्गार, मोजणीच्या नोटिसींची होळी

कोल्हापूर: शक्तिपीठ महामार्गासाठी जमिनीची मोजणी बुधवारपासून (ता. ९) सुरू होणार आहे. शेती, पर्यावरण आणि शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठणारा शक्तिपीठ महामार्ग सरकारने लादला आहे. जमिनीची मोजणी करायला येणाऱ्या अधिकाऱ्यांना एकजुटीने विरोध करून शेतकऱ्यांची ताकद दाखवा. ‘कोणाचा बाप आला तरी आमच्या जमिनी देणार नाही’, असा इशारा आज शक्तिपीठ महामार्ग विरोधी संघर्ष समितीने दिला. .Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मोजणी नोटिसींची होळी केली. शक्तिपीठ संघर्ष समितीने आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली. संघर्ष समितीचे समन्वयक गिरीष फोंडे म्हणाले, ‘बुधवारी (ता. ९) जमीन मोजणीला सुरुवात होणार आहे..यावेळी तीव्र विरोध दाखवून देऊ.’ शिवसेना (ठाकरे गट) नेते विजय देवणे म्हणाले, ‘शेतकऱ्यांचे नुकसान आणि कंत्राटदारांचे हित साधणारा हा शक्तिपीठ महामार्ग आहे. याला सामूहिक विरोध केलाच पाहिजे.’ अमर पाटील, कॅप्टन उत्तम पाटील, सम्राट मोरे, ज्ञानदेव यादव, बाबासाहेब देवकर यांनी मनोगत व्यक्त केले. यावेळी विक्रांत पाटील, जोतिराम घोडके आदी उपस्थित होते..Teachers Day Award: पगारासाठी नाही, लेकरांसाठी! 22 वर्षांच्या सेवेत अंजली गोडसे ठरल्या खऱ्या सावित्रीची लेक.\rआमच्या मृतदेहावरून शक्तिपीठ मार्ग न्या मंत्री हसन मुश्रीफ यांना निवेदन देताना सम्राट मोरे म्हणाले, ‘तुम्ही कागल तालुक्यातून शक्तिपीठ महामार्ग बाजूला काढून घेतला. आमच्या मृतदेहावरून हा महामार्ग न्या.’ यावर मुश्रीफ यांनी मुख्यमंत्र्यांशी बोलतो, असे आश्वासन दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.