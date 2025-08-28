Shaktipeeth Highway: शक्तिपीठ महामार्गासाठी सरकारचा आक्रमक निर्णय! कोल्हापूरला वगळून भूसंपादनास हिरवा कंदील, मोठा निधी मंजूर

शक्तिपीठ महामार्गाच्या निर्मितीसाठी सरकारने अखेर निर्णायक पाऊल टाकले आहे. भूसंपादनाचा आदेश पारित करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. या आदेशामुळे वर्धा ते सांगली जिल्ह्यापर्यंतचा मार्ग भूसंपादनासाठी खुला होणार आहे. मात्र कोल्हापूरकरांच्या तीव्र विरोधानंतर या आदेशातून कोल्हापूर जिल्ह्याला वगळण्यात आले आहे. यामुळे आता चर्चा सुरू झाली आहे. .मात्र हा फक्त तात्पुरता दिलासा असल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. कारण सरकारने स्पष्ट केले आहे की प्रकल्पावर कोणताही अंकुश येऊ देणार नाही. या भूसंपादनासाठी तब्बल २० हजार ७८७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. म्हणजेच, विरोधाच्या गदारोळाकडे कानाडोळा करत सरकारने हा महामार्ग साकारण्यासाठी निधीची मोठी तरतूद केली आहे. .Pune Metro: पुणेकरांसाठी गुड न्यूज! गणेशोत्सवानिमित्त रात्री 'या' वेळेपर्यंत चालणार मेट्रो; कसं आहे नियोजन?.शक्तिपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनाचा आदेश पारित केला आहे. मात्र कोल्हापूरला भूसंपादनाच्या आदेशातून वगळले आहे. कोल्हापूरकरांचा विरोध पाहता केवळ वर्धा ते सांगली जिल्ह्यापर्यंतच्या भूसंपादनाला मान्यता देण्यात आली आहे. भूसंपादनासाठी २० हजार ७८७ कोटी मंजूर करण्यात आले आहेत. विरोध डावलत सरकारचे शक्तिपीठ महामार्गाच्या दिशेने पहिले पाऊल टाकल्याचे यातून दिसून येत आहे. .Shivaji Maharaj : विदर्भातला 'तो' दगाबाज! ज्याने औरंगजेबाला सांगितलं होतं शिवराय कुठे लपले आहेत.कोल्हापूरकरांचा आवाज काही अंशी ऐकला गेला, पण प्रकल्प रद्द करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, हे सरकारने दाखवून दिले आहे. कोल्हापूरकरांना आत्ता सुटकेचा श्वास मिळाला असला तरी पुढे सरकार त्यांचा विरोध फोल ठरवत हा प्रकल्प पूर्ण करणार, याची चिन्हे स्पष्ट आहेत. विरोध डावलून सरकारने घेतलेलं हे पहिले पाऊल म्हणजे शक्तिपीठ महामार्गाला दिलेला हिरवा कंदीलच आहे. आता हा महामार्ग प्रत्यक्षात कधी आकार घेतो, याकडे राज्यभरातील जनतेचे डोळे लागले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.