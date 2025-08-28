कोल्हापूर

Shaktipeeth Highway: शक्तिपीठ महामार्गासाठी सरकारचा आक्रमक निर्णय! कोल्हापूरला वगळून भूसंपादनास हिरवा कंदील, मोठा निधी मंजूर

Shaktipeeth Highway Project News: शक्तिपीठ महामार्गासाठी राज्य सरकारने आक्रमक निर्णय घेतला आहे. महामार्गाच्या निर्मितीच्या भूसंपादनाचा आदेश पारित केला आहे. यात कोल्हापुरला वगळले आहे.
शक्तिपीठ महामार्गाच्या निर्मितीसाठी सरकारने अखेर निर्णायक पाऊल टाकले आहे. भूसंपादनाचा आदेश पारित करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. या आदेशामुळे वर्धा ते सांगली जिल्ह्यापर्यंतचा मार्ग भूसंपादनासाठी खुला होणार आहे. मात्र कोल्हापूरकरांच्या तीव्र विरोधानंतर या आदेशातून कोल्हापूर जिल्ह्याला वगळण्यात आले आहे. यामुळे आता चर्चा सुरू झाली आहे.

