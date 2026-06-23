Amit Shah Sugar Project : केंद्रीय मंत्री अमित शहांची कोल्हापुरात 1500 कोटींची घोषणा; पण साखर उद्योगाच्या 'या' मूळ प्रश्नांनाच मारली बगल?

कोल्हापूर : कोल्हापुरात १५०० कोटी रुपये खर्च करून साखर उद्योगासाठी सहकारी तत्त्वावरील प्रकल्प उभारण्याची घोषणा करतानाच केंद्रीय गृह व सहकारमंत्री अमित शहा यांनी या उद्योगाच्या मूळ प्रश्नांनाच बगल दिली. नवा प्रकल्प हा दीर्घकालीन उपाय म्हणून जरूर चांगला (Maharashtra sugar industry crisis 2026) आहे; पण सद्यःस्थितीत अडचणीत सापडलेल्या या उद्योगासमोर अडचणींचा डोंगर आहे, तो दूर करण्याची गरज आहे. .दोन दिवसांच्या कोल्हापूर दौऱ्यात केंद्रीयमंत्री शहा यांनी नॅशनल हेवी इंजिनिअरिंगचे पुनरुज्जीवन व कोल्हापुरात सहकार तत्त्वावरील प्रकल्प सुरू करण्याची घोषणा करून त्यासाठी प्रत्येकी १५०० कोटी रुपये देणार असल्याचे सांगितले..‘नॅशनल हेवी’चे पुनरुज्जीवन हा चांगला निर्णय आहे; पण कोल्हापुरातील प्रकल्प हा या उद्योगावरील दीर्घकालीन उपाय आहे. जे कारखाने इथेनॉलसह अन्य उपपदार्थ घेत नाहीत, त्यांच्यासाठी हा प्रकल्प आहे; पण अपवाद सोडला तर पश्चिम महाराष्ट्रातील एकही साखर कारखाना असा नाही ज्यात हे उपपदार्थ तयार होत नाहीत. त्यामुळे नव्या प्रकल्पात किती कारखाने सहभागी होतील आणि त्यांना कसा फायदा होणार, हा संशोधनाचा विषय आहे..Karanje Industrial Estate : नव्या उद्योजकांना मोठी संधी! करंजेतील 'या' 58 भूखंडांचा होणार पुन्हा ऑनलाइन लिलाव; सातारा पालिका 29 भूखंड घेणार ताब्यात .साखर कारखान्यांच्या एकूण उत्पन्नापैकी ८० टक्के उत्पन्न हे साखर विक्रीतून होते, तर २० टक्केच उत्पन्न उपपदार्थांपासून आहे. मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या घटकाला नव्या प्रकल्पातून काहीच मिळणार नाही. याउलट साखरेचा हमीभाव वाढविण्याची घोषणा होईल, असा अंदाज होता; पण तो फोल ठरला. साखर कारखाने हे समृद्धीची बेटे आहेत. त्यांच्या मूळ मागणीकडेच मंत्री शहा यांनी दुर्लक्ष केले..याबाबत अनेकदा शिष्टमंडळे भेटली, निवेदन दिली, कोल्हापुरातही यावर चर्चा झाली; पण फक्त ‘बघतो’, ‘लवकर निर्णय घेऊ’ या पलीकडे काही झालेले नाही. इंधनात २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचा कार्यक्रम जाहीर केला. या इथेनॉलसाठी बी हेवी मोलॅसिसबरोबरच उसाचा रसही चालतो. सद्यःस्थितीत ३० ते ४० लाख टन साखर उत्पादन होईल एवढे मोलॅसिस व रस त्याकडे वळविला आहे. पुन्हा यात वाढ केली तर साखर उत्पादनांवर त्याचा परिणाम होणार आहे..हंगामाच्या सुरुवातीला जी साखर शिल्लक ठेवावी लागते, त्यातही घट होणार आहे. दुसरीकडे इथेनॉलच्या दरात दोन वर्षांपासून एक रुपयांचीही वाढ झालेली नाही. या दरात वाढ करण्याची मागणीही दुर्लक्षित आहे. त्यामुळे केंद्रीय सहकारमंत्री म्हणून शहा यांनी केलेल्या घोषणा लोकप्रियतेसाठीच केल्याचे दिसते..Kolhapur MIDC Updates : टाकळीत 'एमआयडीसी'साठी 47.63 हेक्टर गायरान देणार; महसूल मंत्री बावनकुळे यांचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्य, काय आहे सरकारचा प्लॅन?.सायट्रिक ॲसिड कशासाठी?नव्या प्रकल्पात सायट्रिक ॲसिडवरही प्रक्रिया होणार आहे; पण जिल्ह्यातीलच नव्हे, तर देशातील एकही साखर कारखाना सायट्रिक ॲसिडचे उत्पादन करत नाही. सध्या सायट्रिक ॲसिड हे मोठ्या प्रमाणात निर्यातच करावे लागते. खाद्यपदार्थ आणि थंड पेयात वापरले जाणारे हे ॲसिड उत्पादितच होत नसेल तर नव्या प्रकल्पातून काय मिळणार?, हा प्रश्न आहे..उद्योगाच्या तातडीच्या मागण्या काय?साखरेच्या हमीभावात वाढ करून तो प्रतिक्विंटल ४३०० रुपये करावासध्या साखरेचा हमीभाव प्रतिक्विंटल ३१०० रुपये आहे, त्यात कारखाने तोट्यात जातातएफआरपीच्या तुलनेत साखरेच्या हमीभावात वाढ अपेक्षितइथेनॉलच्या दरात दोन वर्षांपासून वाढ नाही, ती तातडीने करावीइथेनॉल प्रकल्पासाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाचा ६ टक्के परतावा केंद्र सरकार देणार होते, दोन वर्षे तो मिळालेला नाहीकर्जाचा परतावा एका एका कारखान्याचा २० ते २५ कोटी रुपये आहे, तो मिळाला तरी उद्योगाला मोठा हातभार लागणार आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.