कोल्हापूर

Amit Shah Sugar Project : केंद्रीय मंत्री अमित शहांची कोल्हापुरात 1500 कोटींची घोषणा; पण साखर उद्योगाच्या 'या' मूळ प्रश्नांनाच मारली बगल?

Amit Shah sugar project in Kolhapur : कोल्हापुरात अमित शाह यांनी १५०० कोटींच्या सहकारी साखर प्रकल्पाची घोषणा केली. मात्र साखरेचा हमीभाव, इथेनॉल धोरण आणि कारखान्यांच्या आर्थिक अडचणींसारखे मूलभूत प्रश्न अद्याप कायम आहेत.
Amit Shah Announces ₹1500 Crore Cooperative Sugar Project in Kolhapur

Amit Shah Announces ₹1500 Crore Cooperative Sugar Project in Kolhapur

esakal

निवास चौगले
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कोल्हापूर : कोल्हापुरात १५०० कोटी रुपये खर्च करून साखर उद्योगासाठी सहकारी तत्त्वावरील प्रकल्प उभारण्याची घोषणा करतानाच केंद्रीय गृह व सहकारमंत्री अमित शहा यांनी या उद्योगाच्या मूळ प्रश्‍नांनाच बगल दिली. नवा प्रकल्प हा दीर्घकालीन उपाय म्हणून जरूर चांगला (Maharashtra sugar industry crisis 2026) आहे; पण सद्यःस्थितीत अडचणीत सापडलेल्या या उद्योगासमोर अडचणींचा डोंगर आहे, तो दूर करण्याची गरज आहे.

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