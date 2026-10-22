Kolhapur Gokul Election: कोरेंच्या बालेकिल्ल्यालाच ‘समविचारी’चे खिंडार; महायुतीला कमी मते; पन्हाळा, शाहूवाडी, हातकणंगलेत पिछाडीवर

कोल्हापूर: ‘गोकुळ’च्या निवडणुकीत जनसुराज्य शक्ती पक्षाचे आमदार डॉ. विनय कोरे यांचे बालेकिल्ले असलेल्या पन्हाळ्यासह शाहूवाडी व हातकणंगले तालुक्यांतच खिंडार पाडण्यात समविचारी आघाडीला यश आले. या तिन्हीही तालुक्यांत राखीव गटांसह खुल्या गटातील महायुतीच्या उमेदवारांना अपेक्षित मते मिळालेली नाहीत. या निवडणुकीत महायुतीत ‘जनसुराज्य’चा समावेश होता. त्यांच्या वाट्याला दोन जागा आल्या. पूर्वी ओबीसी गटातून लढलेले अमरसिंह पाटील यावेळी खुल्या गटातून उमेदवार होते..Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.याशिवाय कर्णसिंह गायकवाडही त्यांच्याकडून उमेदवार होते. या दोघांचा विजय झाला. पण, प्रत्यक्षात डॉ. कोरे यांचे बालेकिल्ले असलेल्या तीन तालुक्यांत महायुतीच्या उमेदवारांना मतेच मिळालेली नाहीत. डॉ. कोरे स्वतः पन्हाळा-शाहूवाडीचे आमदार आहेत. हातकणंगलेत त्यांच्याच पक्षाचे अशोकराव माने आमदार आहेत. पण, तरीही तालुक्यावर प्रभाव पाडण्यात ते यशस्वी होऊ शकले नाहीत. विशेषतः राखीव गटातील पाच जागांवर महायुतीच्या उमेदवारांच्या तुलनेत समविचारी आघाडीच्या उमेदवारांना एकतर्फी मतदान झाल्याचे दिसून येते. .त्यातही महिला प्रतिनिधी गटात नव्यख्या असून आणि या तिन्हीही तालुक्यात काडीचाही संबंध नसलेल्या भाग्यश्री डोंगळेंनी चांगली मते घेतली आहेत. याच गटातील ‘समविचारी’च्या अंजना रेडेकर यांनी स्वतःच्या हिंमतीवर आणि संपर्कावर या तीन तालुक्यांत मोठे मताधिक्य घेतल्याचे दिसून येते. मंत्री हसन मुश्रीफ यांचे पुत्र नविद यांनी ज्या गटातून निवडणूक लढवली त्या ओबीसी गटातही ‘समविचारी’चे शशिकांत खोत तिन्हीही तालुक्यांत मोठ्या फरकाने आघाडीवर दिसले. अशीच स्थिती अनुसूचित जाती व भटक्या विमुक्त गटात पहायला मिळाली. राखीव पाच जागांपैकी केवळ महायुतीचे विश्वास जाधव हे एकमेव उमेदवार होते. अन्य गटातील उमेदवार दुसऱ्या तालुक्याचे असूनही त्यांनी जास्त मते घेतल्याचे निकालावरून दिसते..Success Story: दोन चिमुकल्यांसाठी आईची जिद्द! पतीचे निधन अन् बनल्या इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस, सोनल सोनावणे यांची प्रेरणादायी भरारी...कोरेंनीच हिसका दाखवला का?जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत आमदार डॉ. विनय कोरे यांच्या मतदारसंघात येणाऱ्या पन्हाळा तालुक्यातील भागात राष्ट्रवादीने उमेदवार उभे केले होते. यात राष्ट्रवादीचे भगवान पाटील, डॉ. जयंत पाटील व पूजा दिलीप पाटील हे विजयी झाले. पण, या तिघांनी ‘जनसुराज्य’च्या उमेदवारांचा पराभव केला. अशीच स्थिती गडहिंग्लज तालुक्यातही होती. डॉ. कोरे यांच्या मतदारसंघात ‘गोकुळ’च्या निवडणुकीत महायुतीला आणि पर्यायाने राष्ट्रवादीला मिळालेल्या कमी मतांवरून डॉ. कोरे यांनीच हिसका तर दाखवला नाही ना? अशी चर्चा सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.