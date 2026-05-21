ST Fare Hike : लालपरी आर्थिक संकटात! एप्रिलमध्ये 76 कोटींचा तोटा अन् आता डिझेल थेट 91 पार; एसटीच्या तिकीट दरांबाबत मोठी अपडेट

कोल्हापूर : महिन्याभरात दोनवेळा डिझेल दरवाढ झाली. त्यामुळे तोट्यात असलेल्या एसटी महामंडळाच्या खर्चात वाढ झाली आहे. परिणामी कोल्हापुरात शटल सेवेच्या एक दोन फेऱ्या कमी झाल्या (ST Bus Fare Hike Proposal Under Review) आहेत. काही गावांतील प्रवाशांना एसटीची वाट पाहावी लागणार आहे, असे असले तरी डिझेल दरवाढीमुळे त्वरित तिकीट भाडेवाढ होणार नसल्याचे स्पष्टीकरण परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले आहे..वाढत्या इंधन खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर एसटी प्रवासी भाडेवाढीचा प्रस्ताव विचाराधीन असला; तरी तत्काळ भाडेवाढ करण्यात येणार नाही, अशी माहिती परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी मंत्रालयात झालेल्या एसटी महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत दिली..डिझेल दरवाढीमुळे महामंडळावर वार्षिक सुमारे १२४ कोटींचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे. एसटी महामंडळाला दररोज सरासरी १०. ८७ लाख लिटर डिझेलची आवश्यकता भासते. एसटीला सध्या इंडिया ऑईल कार्पोरेशन डिझेलचा पुरवठा करते. मागील आठवड्यात प्रतिलिटर ८८.२१ रुपये असलेला दर आता वाढून ९१.३१ रुपये झाला. लिटरला ३ रुपये १० पैशांची वाढ झाली..या दरवाढीमुळे महामंडळाला दररोज अंदाजे ३३ लाख ७० हजारांचा अतिरिक्त खर्च सहन करावा लागतो. मासिक भार सुमारे १० कोटी रुपये, तर वार्षिक सुमारे १२४ कोटी जाणार आहे. कोल्हापूरसह राज्यात ज्या गावात प्रवासी प्रतिसाद कमी आहे, अशा ठिकाणच्या फेऱ्या कमी करण्यावर स्थानिक एसटी वाहतूक विभागाने भर दिला. यात कोल्हापूर-हुपरी, कोल्हापूर-कागल, निपाणी या शेटल सेवेच्या एक दोन फेऱ्या कमी केल्या..शिवाय कोल्हापूर-वडगाव, कोल्हापूर-पुणे, इचलकरंजी किंवा सांगली मार्गावर रोज प्रत्येकी एक दोन फेऱ्या कमी केल्या आहेत. ज्या मार्गावर पर्यायी बस आहेत, अशा मार्गावरील फेऱ्या कमी केल्या आहेत. महामंडळ तोट्यात आहे. एप्रिल २०२६ ला सुमारे ७६ कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागला. परिणामी भविष्यात भाडेवाढीचा निर्णय घ्यावा लागेल, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे मत आहे..'डिझेल दरवाढीमुळे कोल्हापूर जिल्ह्यातील एसटी महामंडळाला दिवसाला ८४ लाखांचा खर्च वाढला आहे. तरीही प्रवाशांची संख्या ज्या मार्गावर जास्त आहे, तिथे फेऱ्या कमी केलेल्या नाहीत. मात्र, ज्या मार्गावर प्रवासी कमी आहेत, तेथील फेऱ्या कमी केल्या आहेत. ज्या दिवशी गर्दी असते, त्यादिवशी सर्व फेऱ्या सुरू आहेत.-अविनाश देशमुख, विभाग नियंत्रक, एसटी महामंडळ.दृष्टिक्षेपातकोल्हापूर जिल्ह्यात एकूण बस- ७५२रोज लागणारे डिझेल- ७० हजार लिटररोज इंधनावर खर्च - २ लाख ८० हजारखर्चात वाढ - ८४ लाख.