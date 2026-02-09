Satej Patil Kolhapur : कंप्लीट धुरळा! राज्यातील पहिली सर्वात तरूण उमेदवार कोल्हापूरमधून काँग्रेसच्या सोनाली पाटील विजयी, गगनबावड्यात सतेज पाटलांनी गड राखला

Kolhapur Congress victory news : (पंडित सावंत) : संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागलेल्या तिसंगी जिल्हा परिषद गटातील हाय होल्टेज दुरंगी लढतीत काँग्रेसच्या सोनाली विलास पाटील यांनी बाजी मारत भाजपच्या कल्पना एकनाथ शिंदे यांचा पराभव केला. सोनाली पाटील यांना ८९०७ मते मिळाली तर कल्पना एकनाथ शिंदे ३९८५ इतकी मते मिळाली. सोनाली पाटील ह्या ४९२२ मतांनी विजयी झाल्या. गगनबावड्यात सर्वच्या सर्व ६ जागांवर काँग्रेस विजयी. जिल्हा परिषदेच्या दोन्ही जागांवर आपल्या विजय निश्चित केला आहे..जिल्हा परिषदेचा तिसंगी गट सर्वसाधारण महिलांसाठी राखीव होता. गगनबावडा हा आमदार सतेज पाटील यांचा बालेकिल्ला असल्यामुळे या गटातून इच्छुकांची संख्या जास्त होती. मात्र तालुक्याबरोबर जिल्ह्यात सहकाराचे जाळे असणाऱ्या विलास पाटील यांची कन्या कु. सोनाली हिला आमदार सतेज पाटील यांनी उमेदवारीची संधी दिली. सर्वसामान्य जनतेला विलास पाटील यांनी नेहमीच मदतीचा हात दिला आहे..या कामाची पोहोचपावती म्हणून आ.सतेज पाटील यांनी सोनाली हिला उमेदवारी दिली. आमदार सतेज पाटील यांची साथ व कोल्हापूर जिल्हा बहुउद्देशीय संस्थेचे अध्यक्ष विलास पाटील यांचा तालुक्यात सहकाराच्या माध्यमातून असलेला संपर्क, जनमानसात असलेला जिव्हाळा याचा निश्चीतच फायदा सोनालीस या निवडणुकीत झाला..तिसंगी गटातून विजयी झालेल्या सोनाली विलास पाटील ह्याचे वय अवघे 21 वर्ष 3 महिने आहे. त्या वकिलीचे शिक्षण घेत आहेत. वकिलीचे शिक्षण घेत असताना जिल्हा परिषदेच्या रणांगणात उतरण्याचा त्यांनी निर्णय घेतला. उमेदवारीच्या रूपाने मिळालेल्या संधीचे सोने करत मोठ्या मताधिक्याने त्यांनी विजय प्राप्त केला. एका तरुण व उच्चशिक्षीत युवतीला जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात जाण्याची संधी यानिमित्ताने मिळाली आहे..Kolhapur Zilla Parishad : शिरोळमध्ये यड्रावकर गटाला धक्का! दानोळीत राजू शेट्टींनी गड राखला, सातवेत राष्ट्रवादीचा मोठा विजय, राधानगरी तालुक्यात आबिटकरांना पहिला धक्का.आई सरपंच तर कन्या जिल्हा परिषद सदस्यकोदे गावच्या लोकनियुक्त सरपंच म्हणून शोभा विलास पाटील ह्या काम पाहत आहेत. आता त्यांची कन्या सोनाली ह्या तिसंगी गटातून विजयी झाल्या असल्याने “आई सरपंच तर कन्या जिल्हा परिषद सदस्य” असा दुर्मिळ योगायोग जुळून आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.