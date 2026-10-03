कोल्हापूर

Pune Teachers MLC election : महायुतीचे विधान परिषद जागावाटप निश्चित; हायव्होल्टेज पुणे शिक्षक मतदारसंघ भाजपच्या वाट्याला; मंगेश चिवटे बंडखोरी करणार

Pune Teachers Constituency election : विधान परिषद निवडणुकीसाठी महायुतीचे जागावाटप निश्चित झाले आहे. हायव्होल्टेज पुणे शिक्षक मतदारसंघ भाजपच्या वाट्याला आला असून मंगेश चिवटे बंडखोरी करणार असल्याची चर्चा आहे.
Pune Teachers MLC election devendra fadanvis eknath shinde sunetra pawar

Pune Teachers MLC election devendra fadanvis eknath shinde sunetra pawar

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Maharashtra Legislative Council election : महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या आगामी निवडणुकीसाठी महायुतीतील जागावाटपाचा तिढा अखेर सुटला आहे. प्रतिष्ठेच्या पुणे शिक्षक मतदारसंघावर भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये सुरू असलेल्या रस्सीखेचीनंतर ही जागा भाजपच्या वाट्याला गेली आहे. त्यामुळे पुणे शिक्षक मतदारसंघातून भाजपचा उमेदवार निवडणूक लढवणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

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