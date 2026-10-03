Pune Teachers MLC election : महायुतीचे विधान परिषद जागावाटप निश्चित; हायव्होल्टेज पुणे शिक्षक मतदारसंघ भाजपच्या वाट्याला; मंगेश चिवटे बंडखोरी करणार

Maharashtra Legislative Council election : महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या आगामी निवडणुकीसाठी महायुतीतील जागावाटपाचा तिढा अखेर सुटला आहे. प्रतिष्ठेच्या पुणे शिक्षक मतदारसंघावर भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये सुरू असलेल्या रस्सीखेचीनंतर ही जागा भाजपच्या वाट्याला गेली आहे. त्यामुळे पुणे शिक्षक मतदारसंघातून भाजपचा उमेदवार निवडणूक लढवणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे..महायुतीतील जागावाटपानुसार पुणे शिक्षक, पुणे पदवीधर आणि नागपूर पदवीधर या तीन जागा भाजपकडे राहणार आहेत. अमरावती शिक्षक मतदारसंघ शिवसेना (शिंदे गट), तर छत्रपती संभाजीनगर शिक्षक मतदारसंघ राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) लढवणार आहे.भाजपकडून १५ नावांची यादीपुणे शिक्षक मतदारसंघ भाजपच्या वाट्याला येताच पक्षातील उमेदवारीच्या हालचालींना वेग आला आहे. भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन यांची भेट घेऊन तीन मतदारसंघांसाठी संभाव्य उमेदवारांची यादी सादर केल्याची माहिती आहे.भाजपने प्रत्येक मतदारसंघासाठी पाच संभाव्य उमेदवारांची नावे दिली असून, तीन जागांसाठी एकूण १५ नावांचा समावेश आहे. केंद्रीय नेतृत्वाकडून या नावांवर चर्चा करून अंतिम उमेदवार निश्चित केला जाणार आहे..मित्रपक्षांतील इच्छुकांची समजूत काढणारपुणे शिक्षक मतदारसंघावर शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील काही इच्छुकांनी दावा केला होता. मात्र, जागा भाजपकडे गेल्याने या इच्छुकांची नाराजी दूर करण्यासाठी महायुतीच्या वरिष्ठ नेत्यांकडून चर्चा केली जाणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे..महाविकास आघाडीतही पेचदरम्यान, पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघांच्या निवडणुकीसाठी काँग्रेसने तीन उमेदवारांची नावे जाहीर केली आहेत. काँग्रेसने मित्रपक्षांशी अंतिम चर्चा होण्यापूर्वी उमेदवार जाहीर केल्याने महाविकास आघाडीत नाराजी असल्याची माहिती आहे. शनिवारी आघाडीची बैठक झाली; मात्र जागावाटपावर अंतिम तोडगा निघाला नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.