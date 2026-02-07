Kolhapur Muncipal : सत्ता मिळाली, पण विकासाचे स्वप्न पूर्ण होणार का? महायुतीसमोर खरी कसोटी सुरू!

कोल्हापूर : महापालिकेच्या सत्तेचे, महापौर बनविण्याचे भाजपने दहा वर्षांपूर्वी पाहिलेले स्वप्न आज सत्यात उतरले. विविध पातळींवर नियोजनपूर्वक प्रयत्न केल्याचा हा परिपाक आहे. पण, आता विकसित व विविध सेवासुविधांनीयुक्त अशा शहराचे जे स्वप्न शहरवासीयांना दाखविले आहे, त्याच्या पूर्ततेचे मोठे आव्हान महायुतीला पेलावे लागणार आहे..महापालिकेचा गाडा व्यवस्थित हाकण्यासाठी उत्पन्न वाढीच्या उपायांबरोबरच प्रशासनाची घडीही नीट बसवावी लागणार आहे. महापालिकेच्या राजकीय वाटचालीत अनेक स्थित्यंतरे झाली आहेत. .Premium| Chhatrapati Sambhajinagar: नियोजनबद्ध विकासाशिवाय संभाजीनगरचा उद्धार शक्य नाही.गटा-तटाच्या राजकारणापासून ताराराणी आघाडीचा कारभार, त्यातून मांडला जाणारा अपक्षांचा घोडेबाजार, त्यानंतर सुरू झालेले पक्षीय राजकारण व त्यातील शेवटच्या सभागृहातील काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना आघाडीची सत्ता इथपर्यंतची वाटचाल शहराने पाहिली आहे..या टप्प्यात भाजप, शिवसेनेचे बोटावर मोजण्याइतपत नगरसेवक निवडून येत होते. शिवसेनेने काही काळ काँग्रेस आघाडीसोबत जात सत्तेची फळे चाखली. पण, भाजप नेहमीच सत्तेबाहेर राहिला होता. .Kolhapur Muncipal : जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली ऐतिहासिक निवड; कोल्हापूर महापालिकेचा निर्णायक दिवस.२०१५ च्या निवडणुकीत ताराराणी आघाडीसोबत महापालिकेची सत्ता मिळविण्याचा प्रयत्न केला. पण, काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या झालेल्या आघाडीने त्या पाच वर्षांतील त्यांचे प्रयत्न फोल ठरविले. त्यावेळी मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पाहिलेले महापालिकेचा महापौर भाजपचा बनविण्याचे स्वप्न आज पूर्ण झाले..काँग्रेसने गेल्या सभागृहात जशी आघाडी केली, तसेच आता भाजपने महायुती म्हणून शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेसला सोबत घेत सत्ता खेचली. ही सत्ता मिळवित असताना पाठीमागील पाच वर्षांतील प्रशासक काळातील कारभाराची समीकरणे बदलावी लागणार आहेत. .नगरसेवक नसल्याने शहरवासीयांच्या तक्रारी, समस्या प्रशासनापर्यंत पोहोचण्यास मर्यादा होत्या. त्यामुळे अनेक ठिकाणी त्यांचा मोठा गुंता होत आला आहे. पुरेसा पाणीपुरवठा, आयुष्मान संपलेल्या ड्रेनेज लाईन, त्यामुळे सातत्याने पाणी तुंबून निर्माण होणारे आरोग्याचे प्रश्न, कचरा संकलनाच्या योग्य नियोजनाअभावी रस्त्यावर पडणारा कचरा, त्यावर केली जाणारी प्रक्रिया, रंकाळा तलाव तसेच पंचगंगा नदीत मिसळले जाणारे प्रदूषित पाणी, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत निर्माण झालेल्या अडचणी, खराब रस्ते, अतिक्रमणे अशा एकापेक्षा एक समस्या आ वासून उभ्या आहेत. .त्याच्या तक्रारी करून शहरवासीय वैतागले आहेत. या पार्श्वभूमीवर महायुतीने शहरवासीयांना सुविधांनीयुक्त व विकसित शहराचे स्वप्न दाखविले आहे. केंद्रात, राज्यात, शहरात एक सत्ता आल्यास तीन इंजिनच्या सरकारकडून विकासासाठी भरपूर निधी आणू, नवनवीन प्रकल्प आणून शहरवासीयांच्या समस्या दूर केल्या जातील, असेच मांडले होते. ते आता सत्यात उतरविण्याची वेळ सुरू झाली आहे..विकासासाठी प्राधान्यक्रम ठरविला जाण्याची गरज आहे. मित्रपक्षांना सोबत घेऊन काम करायचे असल्याने त्यांच्या आशा-आकांक्षांना जपत, त्यांना योग्य सन्मान देत वाटचाल अपेक्षित आहे. आम्ही हे ठरविले आहे, अशी एककल्ली भूमिका घेऊन चालणार नाही. .साऱ्यांना सोबत घेऊन जाताना योग्य मार्ग दाखविण्याची जबाबदारी भाजपला पार पाडावी लागणार आहे. त्यावेळी कुणी इकडे-तिकडे करण्याचा प्रयत्न केल्यास वेळीच लगाम घालण्यासाठी योग्य पावलेही उचलली पाहिजेत. सभागृहात काँग्रेससारखा भक्कम विरोधक आहे. त्यामुळे सभागृहात भांडणे व राजकारणातच धन्यता मानली जाणार असेल, तर शहर विकासाचे स्वप्न कदापि पूर्ण होणार नाही..प्रशासकीय कामकाजात सुधारणाप्रशासनाची पाच वर्षांत जी मानसिकता तयार झाली आहे ती झटकण्याठी योग्य ‘उपचार’ गरजेचे आहेत. उत्पन्न वाढले तर महापालिकेच्या निधीतून काही नियमित विकासकामे करता येतील. अन्यथा, सर्वच कामे राज्य, केंद्राकडून निधी आणून करणे शक्य होईल, असे वाटत नाही. याकरिता उत्पन्नवाढीच्यादृष्टीने दिशा ठरविली पाहिजे. त्यासाठी प्रशासनाच्या काही बाबींवर विचारही झाला पाहिजे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.