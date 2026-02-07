कोल्हापूर

Kolhapur Muncipal : सत्ता मिळाली, पण विकासाचे स्वप्न पूर्ण होणार का? महायुतीसमोर खरी कसोटी सुरू!

Mahayuti Government : महापालिकेतील सत्तांतर आज प्रत्यक्षात उतरले असले, तरी खरी लढाई आता सुरू झाली आहे. विकसित, सुविधा-संपन्न शहराचे स्वप्न नागरिकांना दाखविणाऱ्या महायुतीसमोर ते स्वप्न सत्यात उतरविण्याचे मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे.
उदयसिंग पाटीलसकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : महापालिकेच्या सत्तेचे, महापौर बनविण्याचे भाजपने दहा वर्षांपूर्वी पाहिलेले स्वप्न आज सत्यात उतरले. विविध पातळींवर नियोजनपूर्वक प्रयत्न केल्याचा हा परिपाक आहे. पण, आता विकसित व विविध सेवासुविधांनीयुक्त अशा शहराचे जे स्वप्न शहरवासीयांना दाखविले आहे, त्याच्या पूर्ततेचे मोठे आव्हान महायुतीला पेलावे लागणार आहे.

