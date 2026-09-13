Kolhapur Accident: मृत्यूने गाठले, घर-संसाराचे स्वप्न अपूर्ण राहिले; प्लंबिंगचे साहित्य घेऊन येताना महेशच्या दुचाकीची थांबलेल्या टेम्पोला धडक

सिद्धनेर्ली : बांधकाम अंतिम टप्प्यात असलेल्या घरासाठी प्लंबिंगचे साहित्य घेऊन गावाकडे परतणाऱ्या बामणी (ता. कागल) येथील महेश तानाजी गुरव (वय २५) या तरुणाचा अपघाती मृत्यू झाला. सिद्धनेर्लीजवळ शुक्रवारी रात्री झालेल्या अपघातात तो गंभीर जखमी झाला होता. कोल्हापुरातील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू असताना आज त्याची प्राणज्योत मालवली. .Army Success Story: आई सीआयएसएफ अधिकारी, वडील शेतकरी; ऋषिकेशने निवडला सैन्याचा मार्ग, चौथ्या प्रयत्नात मिळवले लेफ्टनंटपद.घराचे बांधकाम पूर्ण करून विवाहाचा संसार थाटण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या महेशचे स्वप्न या अपघाती मृत्यूने अपूर्णच राहिले. महेश एमआयडीसीतील एका कंपनीत कामाला होता. त्याच्या घराचे बांधकाम सुरू असल्याने आवश्यक प्लंबिंग साहित्य आणण्यासाठी तो शुक्रवारी दुपारी गांधीनगर येथे गेला होता. .साहित्य घेऊन दुचाकीवरून परतताना रात्री नऊच्या सुमारास सिद्धनेर्लीजवळ रस्त्याकडेला बंद अवस्थेत उभ्या असलेल्या टेम्पोला त्याच्या दुचाकीची धडक बसली. यात तो गंभीर जखमी झाला. त्याला तातडीने कोल्हापुरातील खासगी रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला.त्याच्या मागे वडील व विवाहित बहीण असा परिवार आहे..जेवायला येणार आहेस ना; ताईचा अखेरचा फोनमहेशच्या आईचे अवघ्या सहा महिन्यांपूर्वी निधन झाले होते. घरी स्वयंपाकासाठी महिला नसल्याने महेश व त्याचे वडील शेजारीच राहणाऱ्या चुलत्यांकडे जेवण करत होते. अपघाताच्या दिवशीही ताईने महेशला फोन करून ‘जेवायला येणार आहेस ना’ अशी विचारणा केली. महेशनेही येणार असल्याचे सांगितले होते. मात्र, नियतीच्या मनात काही वेगळेच होते. जेवणासाठी घरी येण्याऐवजी अपघातामुळे त्याला रुग्णालयात दाखल करावे लागले. उपचार सुरू असतानाच त्याचा मृत्यू झाला. ताईच्या हातचे ते शेवटचे जेवणही महेशच्या नशिबात राहिले नाही. या प्रसंगाने कुटुंबीय, नातेवाईक आणि ग्रामस्थांचे काळीज पिळवटून टाकले..Indian Army Success Story: शेतकरी कुटुंबातील हर्षची भरारी! वयाच्या २४व्या वर्षी भारतीय सैन्यात लेफ्टनंट; आई गृहिणी, वडील शेतकरी, मुलाची प्रेरणादायी काहाणी.सजलेले मंडपात पसरली शांततामहेशच्या घरासमोरच तिरंगा तरुण मंडळाची गणेशमूर्ती विराजमान होते. यंदाही गणेशोत्सवासाठी मंडप, विद्युत रोषणाई व सजावटीची तयारी पूर्ण झाली होती. महेशही या तयारीत सहभागी झाला होता. मात्र, गणेशोत्सवाला दोन दिवस बाकी असतानाच त्याच्या अपघाती मृत्यूची बातमी आली. शनिवारी दुपारी ही बातमी समजताच मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी गणेशोत्सवाची सर्व तयारी थांबविली. थरथरत्या हातांनी मंडप व विद्युत रोषणाई उतरवताना त्यांच्या डोळ्यांत अश्रू तरळले. गणरायाच्या स्वागतासाठी सजलेला मंडप मित्राच्या जाण्याने काही क्षणातच शोकमग्न झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.