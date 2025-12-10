कोल्हापूर

Major Fraud Case Kolhapur : २६ हजार लोकांची फसवणूक; “तुमची जबाबदारी नाही का?” हायकोर्टाने तत्कालीन एसपी महेंद्र पंडितांना झापलं...

SP Mahendra Pandit : २६ हजार लोकांच्या फसवणूक प्रकरणात हायकोर्टाने तत्कालीन पोलिस अधीक्षक महेंद्र पंडितांना चांगलेच झापले. “एसपी म्हणून तुमची जबाबदारी नव्हती का?” असा थेट सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला.
Kolhapur Crime News : ‘अनेक लोकांची फसवणूक झाली आहे, त्याचा तपास योग्य होत नाही, अशावेळी पोलिस अधीक्षक म्हणून आपली काही जबाबदारी आहे की नाही. तुम्ही आणि तपास अधिकाऱ्यांनी काय तपास केला, याचे वैयक्तिक प्रतिज्ञापत्र सादर करा’, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचचे न्यायमूर्ती शिवकुमार दिगे यांनी तत्कालीन पोलिस अधीक्षक महेंद्र पंडित यांना दिले.

