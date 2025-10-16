कोल्हापूर

Medical Academy : वैद्यकीय शिक्षण देणाऱ्या ॲकॅडमीचा पैसे देण्यास टाळाटाळ, विद्यार्थी गेला ग्राहक न्यायालयात अन् १३ लाख रूपये देण्यास पाडलं भाग...

Medical Academy Refuses Refund : हैदराबाद येथील कामिनी ॲकॅडमी ऑफ मेडिकल सायन्सेस अँड रिसर्च सेंटर वैद्यकीय शिक्षण देणाऱ्या ॲकॅडमीने फी परत देण्यास टाळाटाळ केली.
Medical Academy

वैद्यकीय शिक्षण देणाऱ्या ॲकॅडमीचा पैसे देण्यास टाळाटाळ

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

MBBS Student Fee : वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यास त्याने भरलेले १३ लाख शैक्षणिक शुल्क परत करण्याचे आदेश येथील ग्राहक न्यायालयाने दिले. यामुळे कसबा वाळवे (ता. राधानगरी) या विद्यार्थ्याला दिलासा मिळाला. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे अध्यक्ष प्रवीण खोत, रूपाली घाटगे, चंद्रकांत निचळ यांनी हा निर्णय दिला.

