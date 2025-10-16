Medical Academy : वैद्यकीय शिक्षण देणाऱ्या ॲकॅडमीचा पैसे देण्यास टाळाटाळ, विद्यार्थी गेला ग्राहक न्यायालयात अन् १३ लाख रूपये देण्यास पाडलं भाग...

MBBS Student Fee : वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यास त्याने भरलेले १३ लाख शैक्षणिक शुल्क परत करण्याचे आदेश येथील ग्राहक न्यायालयाने दिले. यामुळे कसबा वाळवे (ता. राधानगरी) या विद्यार्थ्याला दिलासा मिळाला. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे अध्यक्ष प्रवीण खोत, रूपाली घाटगे, चंद्रकांत निचळ यांनी हा निर्णय दिला..हैदराबाद येथील कामिनी ॲकॅडमी ऑफ मेडिकल सायन्सेस अँड रिसर्च सेंटर येथे कसबा वाळवे (ता. राधानगरी) येथील एका विद्यार्थ्याने एम.बी.बी.एस.साठी प्रथम वर्षात प्रवेश घेतला होता. त्यावेळी दोन वर्षांकरिता २६ लाख ८० हजार २०० रुपये प्रवेश शुल्क भरले..आरोग्याच्या व इतर कारणामुळे त्याला महाविद्यालयात पदवी पूर्ण करणे अडचणीचे झाले. त्याची माहिती त्याने काही दिवसांतच महाविद्यालयाच्या प्रशासनास कळविली. याचवेळी प्रवेश रद्द करून भरलेले शैक्षणिक शुल्क परत मिळावे, अशी विनंती केली. महाविद्यालयाने त्यास नकार दिला. त्यामुळे जिल्हा ग्राहक न्यायालयात तक्रार दाखल केली. तक्रारदाराच्या वतीने ॲड. सोमनाथ खताळ यांनी दोन वर्षांचे शुल्क घेता येणार नाही, असा युक्तिवाद केला..Kolhapur Stepmother Killed : दारूसाठी सावत्र आईचा खून केल्याचा कसलाही पश्चाताप नाही, हसत हसत पोलिसांच्या गाडीत बसला अन्....दरम्यान, ग्राहक न्यायालयाने विद्यार्थ्यास द्वितीय वर्षाचे शैक्षणिक शुल्क १३ लाख तसेच कॉशन डिपॉझिट फी २० हजार रुपये, लॅब डिपॉझिट १० हजार, लायब्ररी डिपॉझिट ५ हजार रुपये या रक्कमा २०२२ पासून ६ टक्के व्याजासह तक्रारदाराला द्यावी. तसेच तक्रारदार यांना मानसिक त्रासाकरिता २० हजार रुपये द्यावे. तक्रारदारांची शैक्षणिक कागदपत्रे, गुणपत्रिका सर्टिफिकेट व महाविद्यालय सोडल्याचा दाखला देण्यात यावा, असे आदेश ग्राहक न्यायालयाकडून महाविद्यालयास देण्यात आले. त्यानुसार महाविद्यालयाने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क १३ लाख परत दिले. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे आर्थिक नुकसान टळले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.