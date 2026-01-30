कोल्हापूर

Teacher Sexual Assault Case : मुहमंदतल्हा शेखकडून अल्पवयीन मुलाचे लैंगिक शोषण; कोल्हापुरात शिक्षकी पेशाला काळीमा फासणारी घटना, २० वर्षे सक्त कारावास

Maharashtra POCSO Crime Latest Update : मुहमंदतल्हा शेखकडून अल्पवयीनाचे लैंगिक शोषण झाल्याचे सिद्ध झाल्यानंतर न्यायालयाने त्याला २० वर्षे सक्त कारावासाची शिक्षा सुनावली असून या घटनेने समाजात संताप व्यक्त होत आहे.
teacher convicted for sexual abuse of minor in kolhapur

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Kolhapur Teacher Crime News : अल्पवयीन मुलाचे लैंगिक शोषण करणाऱ्या एका शिक्षकाला आज २० वर्षे सक्त कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली. मुहमंदतल्हा मुस्तफा शेख (वय २७, रा. मदिना मशिदीजवळ, यादवनगर) असे त्याचे नाव आहे. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश कविता अग्रवाल यांनी ही शिक्षा सुनावली. नोव्हेंबर २०२१ मध्ये हा प्रकार घडला होता.

