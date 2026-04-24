कोल्हापूर-मिरज दुहेरीकरण, वैभववाडी रेल्वे मार्गासह मुंबई -कोल्हापूर सहा दिवस वंदे भारत होणार सुरू; खासदार महाडिकांनी घेतला आढावा

Railway Infrastructure Kolhapur : कोल्हापूर ते मिरज रेल्वे मार्गाचे दुहेरीकरण तातडीने सुरू करावे, यासह विविध मागण्यांचे निवेदन खासदार धनंजय महाडिक यांनी रेल्वेचे महाप्रबंधक यांना निवेदन दिले. मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथे क्षेत्रीय प्रवासी सल्लागार समितीच्या बैठकीत त्यांनी निवेदन दिले..खासदार महाडिक यांनी कोल्हापूर ते मुंबई मार्गावरील वाढत्या प्रवासी ताणाच्या पार्श्वभूमीवर सह्याद्री एक्स्प्रेस छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसपर्यंत वाढविण्याची मागणी केली. कोल्हापूर ते वैभववाडी रेल्वे मार्गाचा डीपीआर तयार असून, हा प्रकल्प कोणत्या योजनेतून राबविण्यात येणार याबाबत स्पष्टता देण्याबाबत सांगितले. तत्काळ आरक्षणाच्या वेळी नेक्स्ट जनरेशन रिझर्व्हेशन सिस्टीममध्ये येणाऱ्या अडचणी दूर करून प्रणाली अधिक सक्षम करण्याची गरजही व्यक्त केली..महाडिक यांनी केलेल्या मागण्यांमध्ये, कोल्हापूर ते सांगली मार्गावर उपनगरी वाहतुकीची मोठी गरज लक्षात घेऊन डेमू सेवांचा विस्तार करावा. कोल्हापूर ते अहमदाबाद आणि कोल्हापूर ते हजरत निजामुद्दीन रेल्वे आठवड्यातून दोन ते तीन वेळा करावी. पंढरपूर ते कुर्डुवाडीमार्गे कोल्हापूर ते नागपूरदरम्यान दररोज गाडी सुरू करावी..New Vande Bharat Train Route : मुंबई, पुणे, सोलापूर, बंगळुरू नवीन वंदे भारत, वेळ आणि पैसा वाचणार; जेवणाच्या बिलासह तिकीट.कोल्हापूर ते कलबुर्गी आणि कोल्हापूर ते भुवनेश्वर मार्गांवर नवीन सुपरफास्ट गाड्या सुरू कराव्यात. कोल्हापूर ते मुंबई मार्गावर आठवड्यातून सहा दिवस वंदे भारत सुरू करावी. ज्येष्ठ नागरिक व पत्रकारांसाठी सवलत पास पुन्हा सुरू करावी, आदींचा समावेश आहे.दरम्यान, छत्रपती शाहू महाराज टर्मिनस येथील अमृत भारत योजनेंतर्गत सुरू असलेल्या विकासकामांना गती देऊन ती पूर्ण करण्यासाठी कालमर्यादा जाहीर करावी, तसेच स्थानकात आवश्यक सुधारणा कराव्यात, अशी मागणीही महाडिक यांनी केली.