MLA Ashokrao Mane : बापू हळूच गावात येतात आणि भजी खाऊन जातात, प्रचारासाठी गुडघ्याच्या वाट्या झिजवलेल्या कार्यकर्त्याचा आमदार मानेंना थेट सवाल

कोल्हापूर जिल्ह्यातील वाठार तर्फे वडगाव गावातील साडेसात एकर जमीन बाळासाहेब माने शिक्षण प्रसारक मंडळ संस्थेला भाडेतत्त्वावर देऊ केली आहे. ही जमीन गावाची असून, ती बेकायदेशीर पद्धतीने खोटी कागदपत्रे जोडून आणि फेरफार डायरीत खाडाखोड करून दिली असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला. तसेच ही जमीन परत मिळवण्यासाठी त्यांनी १५ ऑगस्टपासून बेमुदत उपोषण सुरू केले. काल उपोषणाचा १८ वा दिवस होता. यावर तोडगा काढण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक झाली. यावेळी आमदार अशोकराव माने यांच्यावर ग्रामस्थानी प्रश्नांची सरबत्ती केली..जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक सुरू असताना राजसंह भुजिंगे आमदार अशोकराव माने यांना म्हणाले, 'तुमच्या प्रचारासाठी आम्ही गुडघ्याच्या वाट्या झिजवल्या. मात्र, तुम्ही आमची दखलही घेतली नाही. बापू हळूच गावात येतात. कुठेतरी बसतात आणि भजी खाऊन जातात. मात्र, आपल्या उपोषणाला भेट द्यायला त्यांना वेळ मिळाला नाही.' भर मिटींगमध्ये असा थेट सवाल करण्यात आल्याने अशोकराव माने यांना काय बोलायचं यावर मार्ग सापडत नव्हता..सुरुवातीला गावातील २०० पेक्षा जास्त मंडळी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आली. त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनाबाहेर ठिय्या मारला. त्यानंतर त्यांना ताराराणी सभागृहात जाण्यासासाठी सांगण्यात आले. तेथे सरपंच सागर कांबळे, ॲड. विनायक पाटील, बाबासाहेब दबडे, महेंद्र शिंदे यांनी आंदोलनाची भूमिका मांडली. तसेच कशा प्रकारे फसवणूक केली ते सांगितले..खासदार माने यांच्यावरही जनतेचा संताप'दहीहंडीच्या कार्यक्रमाला जायला तुमच्याकडे वेळ आहे. मात्र, त्यांना वाठार तर्फे वडगावमध्ये येऊन उपोषणाची दखल घ्यायला वेळ नाही. तुमच्या निवडणुकीत आम्ही रॅली काढून तुम्हाला मतदान केले. पण, तुम्ही गावात फिरकला सुद्धा नाही,' अशा शब्दांत आज ग्रामस्थांनी खासदार धैर्यशील माने यांना सुनावले. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील ताराराणी सभागृहात झालेल्या बैठकीमध्ये ग्रामस्थांनी खासदार, आमदार यांना धारेवर धरले..यानंतर तेथे खासदार धैर्यशील माने, आमदार अशोक माने, माजी आमदार राजू आवळे, राजीव आवळे, शिवसेना (ठाकरे गट) जिल्हाध्यक्ष रविकिरण इंगवले आले. यावेळी महेंद्र शिंदे म्हणाले, 'आम्ही पहिल्यांदा हा प्रश्न घेऊन खासदार माने यांच्याकडे गेलो होतो. त्यांनी याप्रश्नी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बरोबर बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले.मात्र, ही बैठक झालीच नाही. गावातून माझ्यामुळे तुम्हाला लिड मिळाले त्यामुळे अधिकाराने विचारण्याचा मला अधिकार आहे.'यावर खासदार माने म्हणाले, 'मी दिल्लीमध्ये अधिवेशनात होतो. त्यामुळे बैठक घेता आली नाही. मात्र, मी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले होते.' त्यानंतर ग्रामस्थांनी याला आक्षेप घेत माने यांना चांगलेच धारेवर धरले..