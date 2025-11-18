मुश्रीफ-घाटगेंची युती अनपेक्षित नाही, दोघांनी लोकसभेला मला फसवलंय; संजय मंडलिक यांचा आरोप

राज्यात स्थानिक स्वराज्या संस्थेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुती आणि महाविकास आघाडी याशिवाय वेगळी समीकरणं बघायला मिळत आहेत. कट्टर वैर असलेल्या नेत्यांनी आणि पक्षांनीसुद्धा हातमिळवणी केल्याचं अनेक ठिकाणी दिसून येतंय. यातच कागलमध्येही मंत्री हसन मुश्रीफ आणि समरजित घाटगे यांच्या युतीची चर्चा रंगलीय. महायुतीचा धर्म सोडून मुश्रीफ आणि घाटगे यांच्या युतीवर शिंदे गटाचे नेते माजी खासदार संजय मंडलिक यांनी संतप्त प्रतिक्रिया दिलीय. माजी खासदार संजय मंडलिक यांनी कागलमध्ये मी एकटा पडलो नाहीय, जनता माझ्यासोबत असल्याचं सांगताना दोघांनी मला लोकसभेला फसवल्याचंही म्हटलंय..राजन पाटलांच्या 50 वर्षांच्या साम्राज्याला आव्हान; कोण आहेत उज्ज्वला थिटे? बिनविरोधची परंपरा खंडीत .संजय मंडलिक यांनी हसन मुश्रीफ आणि समरजीत घाटगे यांच्या युतीबाबत बोलताना सांगितलं की, शिवसेना हा महायुतीतला मुख्य घटक आहे. आम्हीही आमचे उमेदवार मैदानात उतरवलेत. घाटगे आणि माझ्या कार्यकर्त्यांची स्थानिक पातळीवर प्राथमिक चर्चाही झाली होती. मात्र थेट चर्चा नव्हती झाली. आता नेते इकडे तिकडे गेले तरी जनता वेगळा घटक आहे..मंडलिकांना वेगळं पाडलं जातंय अशा चर्चा रंगल्यात पण मी एकटा नाहीय. कागलमधली जनता माझ्यासोबत आहे. लोकसभेला घाटगे आणि मुश्रीफ यांनी मला फसवलंय. भाजपनं अजून कागलमध्ये एबी फॉर्म दिलेला नाहीय. त्यामुळे कागलमध्ये भाजप हसन मुश्रीफ यांच्यासोबतच असल्याचं दिसतंय असंही संजय मंडलिक म्हणाले..कागलला मुश्रीफ-घाटगे यांची युती अनपेक्षित नाहीय. माझं आणि घाटगेंचं थेट बोलणं झालं नाहीय. विधानसभेला मी त्यांना मदत केली जात नाही असं म्हटलं जातंय. पण मग आम्ही तेव्हा नोटाला मत दिलं का? खरंतर मलाच या दोन्ही नेत्यांनी लोकसभेत फसवलं असा आरोप संजय मंडलिक यांनी केलाय..कागलमध्ये नगरपरिषदेच्या निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि छत्रपती राजर्षि शाहू आघाडी यांनी युती केलीय. हसन मुश्रीफ आणि समरजित घाटगे हे कट्टर वैरी असूनही त्यांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का बसलाय. दरम्यान, या दोघांच्या निर्णयामागे भाजपच्या नेत्याचा हात असल्याच्या चर्चाही दबक्या आवाजात कागलच्या राजकीय वर्तुळात रंगल्या आहेत. आता दोघांच्या युतीमुळे कागल नगरपरिषदेत समरजित घाटगे हे शरद पवार गटाऐवजी राजर्षि शाहू आघाडीतून लढणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.