Navid Mushrif Vs Shoumika Mahadik : गोकूळ दूध संघाकडून ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर गंडवा गंडवीची चलाखी, प्रकरण अंगलट येणार?

Highlight Summary Points:‘गोकुळ’ने प्रतिलिटर दराने फरक रक्कम जाहीर केली, पण वाटप टक्केवारीत केल्याने उत्पादकांना ४० ते ४५ टक्के कमी पैसे मिळाले.म्हैस दुधासाठी ६.२८% व गाय दुधासाठी ८.०६% फरक दाखवला असला, तरी डिबेंचर कपातीमुळे उत्पादकांना फक्त ४.३% रक्कम मिळाली.संघाला नफा आणि ठेवीत वाढ असूनही उत्पादकांच्या हक्काची कपात का, असा सवाल शेतकऱ्यांकडून उपस्थित..Kolhapur Gokul Dudh Sangh : कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघाने (गोकुळ) दूध फरकाची रक्कम प्रत्यक्षात जाहीर केली. प्रतिलिटर पण संस्थांकडे ती टक्केवारीत आल्याने जाहीर केलेल्या रकमेपेक्षा कमी मिळालेले पैसे प्राथमिक दूध संस्थांतील उद्रेकाला कारण ठरले आहे. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर ‘गोकुळ’ने केलेली ही चलाखी दूध उत्पादकांच्याही असंतोषाला कारण ठरण्याची शक्यता आहे..‘गोकुळ’चे अध्यक्ष नविद मुश्रीफ यांनी दोन दिवसांपूर्वी पत्रकार परिषद घेऊन दूध फरकाची रक्कम जाहीर केली. त्यात म्हैस दुधाला प्रतिलिटर दोन रुपये ४५ पैसे, तर गाय दुधाला प्रतिलिटर १.४५ रुपये जाहीर केले. ही एकत्रित रक्कम सुमारे १३६ कोटी रुपये होते. प्रतिलिटरप्रमाणे ही रक्कम जाहीर केली असली तरी त्याचे वाटप करताना ते टक्केवारीत करण्यात आले. त्यामुळे म्हैस दूध फरक रकमेत सुमारे ४० टक्के, तर गाय दूध फरक रकमेत ४५ टक्के घट झाली आहे. संघाने प्रतिलिटर फरक जाहीर केला; पण संस्थेकडून तो कमी प्रमाणात वाटप होत असल्याने दूध उत्पादकांत तीव्र असंतोष निर्माण झाला. या उत्पादकांनी प्राथमिक दूध संस्थांना धारेवर धरल्यानंतर संस्थांतही याविषयी उद्रेक सुरू झाला..म्हैस दुधासाठी प्रतिलिटर ६.२८ टक्के फरक मिळाला, त्यापैकी २.८२ टक्के रक्कम ही संस्था व्यवस्थापनासाठी (डिबेंचर्स) कपात करण्यात आली. त्यामुळे प्रत्यक्ष उत्पादकाला ४.३६ टक्केच रक्कम मिळाली. ही रक्कम फरक जाहीर केलेल्या रकमेपेक्षा ४० टक्क्यांनी कमी आहे. त्याचप्रमाणे गाय दुधासाठी ८.०६ टक्के रक्कम जाहीर झाली, त्यापैकी ३.७३ टक्के रक्कम संस्था व्यवस्थापनासाठी (डिबेंचर्स) कपात करण्यात आली, त्यामुळे प्रत्यक्ष उत्पादकांना ४.३२ टक्केच रक्कम मिळाली. हा फरक जाहीर केलेल्या रकमेपेक्षा प्रत्यक्षात ४५ टक्के कमी आहे. पूर्वी म्हैस दुधासाठी प्रतिलिटर १५ पैसे, तर गाय दुधासाठी प्रतिलिटर ५ पैसे प्राथमिक दूध संस्थांना व्यवस्थापन खर्चासाठी दिले जात होते. त्यापेक्षा सध्या मिळणारी रक्कम कमी असल्यानेच त्याविरोधात संस्थांच्या पातळीवर उद्रेक निर्माण झाला आहे..Kolhapur Accident News : कोल्हापूरमध्ये सातेरीच्या दरीत पाचशे फुट चारचाकी कोसळली, वाहनात पती पत्नी; बचावकार्य सुरू.नफा, ठेवी वाढल्या मग कपात का?जिल्ह्यात अतिरिक्त व अवेळी झालेल्या पावसाने बहुंताशी पिके धोक्यात आहेत. उसाचे वजन घटले आहे. काही ठिकाणी पुरामुळे ऊस पिकांचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे केवळ दूध उत्पादनांवर जिल्ह्यातील शेतकरी अवलंबून आहे. दुसरीकडे ‘गोकुळ’ला यावर्षी चांगला नफा झाला. ठेवीतही वाढ झाली असे सांगितले जाते. संघाची प्रगती होत असेल तर मग उत्पादकांच्या बिलातून कपात कशासाठी? असा सवाल विचारला जात आहे..एका संस्थेचे उदाहरण असेही...एकूण दूध फरक रक्कम : ८,१४, ४४२.३० रुपयेफरक व्याज, डिबेंचर, लाभांश : ७४,८३५ रुपयेएकूण मिळणारी रक्कम : ८, ८९,२७७.२२ रुपयेत्यातून कपात रक्कम : ३,३५,७२६ रुपयेनिव्वळ अदा रक्कम : ५,३५,५५१ रुपयेकपातीची टक्केवारी : ३७.७५ टक्के.FAQs (वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न):Q1. ‘गोकुळ’ने जाहीर केलेली एकूण फरक रक्कम किती आहे?➡️ सुमारे ₹१३६ कोटी रुपये फरक रक्कम जाहीर करण्यात आली आहे.Q2. म्हैस आणि गाय दुधासाठी किती दराने फरक रक्कम जाहीर झाली?➡️ म्हैस दुधाला ₹२.४५ प्रति लिटर आणि गाय दुधाला ₹१.४५ प्रति लिटर जाहीर करण्यात आले.Q3. उत्पादकांना कमी रक्कम का मिळाली?➡️ फरक रक्कम प्रत्यक्षात टक्केवारीत वाटली गेल्याने आणि डिबेंचर/व्यवस्थापनासाठी कपात केल्याने उत्पादकांना कमी पैसे मिळाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.