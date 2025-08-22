कोल्हापूर

Daulat Sugar Factory Auction : दौलत साखर कारखान्याची होणार विक्री, ‘एनसीडीसी’कडून लिलावाची नोटीस; ९ ऑक्टोबरला ई-लिलाव

Kolhapur Sugar Factory Auction 2025 : कोल्हापूर येथील अथर्व कंपनीने १६२ कोटींच्या कर्जाची जबाबदारी स्वीकारून ३९ वर्षांच्या कराराने हा कारखाना भाडे तत्त्‍वावर चालवायला घेतला. पाच वर्षे त्यांनी उत्तमरीत्या चालवला.
Kolhapur Daulat Factory News : हलकर्णी (ता. चंदगड) येथील दौलत सहकारी साखर कारखान्याकडून १८ कोटी ८ लाख ९५ हजार रुपये मुद्दल व त्यावरील व्याज मिळून सुमारे ४५ कोटी थकीत रकमेसाठी राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाने (एनसीडीसी) कारखान्याची मालमत्ता विक्रीला काढली आहे.

