Daulat Sugar Factory Auction : दौलत साखर कारखान्याची होणार विक्री, ‘एनसीडीसी’कडून लिलावाची नोटीस; ९ ऑक्टोबरला ई-लिलाव

Kolhapur Daulat Factory News : हलकर्णी (ता. चंदगड) येथील दौलत सहकारी साखर कारखान्याकडून १८ कोटी ८ लाख ९५ हजार रुपये मुद्दल व त्यावरील व्याज मिळून सुमारे ४५ कोटी थकीत रकमेसाठी राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाने (एनसीडीसी) कारखान्याची मालमत्ता विक्रीला काढली आहे..एनसीडीसीच्या पुणे प्रादेशिक कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांनी आज कारखानास्थळावर येऊन भिंतीवर विक्रीची नोटीस चिकटवली. ९ ऑक्टोबर रोजी ई-लिलाव पद्धतीने विक्री करणार असल्याचे नोटीशीत म्हटले आहे. हा कारखाना सध्या अथर्व इंटरट्रेड कंपनीकडे भाडे तत्त्वावर चालवायला दिला असून, कंपनी व दौलतचे संचालक मंडळ काय निर्णय घेते, यावर कारखान्याची विक्री होणार की तो सभासदांच्याच मालकीचा राहणार, हे ठरणार आहे..१९९७ च्या सुमारास कारखाना विस्तारीकरण व पार्टीकल बोर्ड प्रकल्पासाठी म्हणून तत्कालीन संचालक मंडळाने एनसीडीसीकडून कर्ज घेतले होते. त्यापैकी १८ कोटींची रक्कम साखर विकास निधीची होती. मधल्या काळात आर्थिक अरिष्टात आलेला कारखाना सुमारे पाच वर्षे बंद अवस्थेत होता.२०१९ साली जिल्हा बॅंकेने आपल्या थकीत कर्जासाठी कारखान्याची मालमत्ता ताब्यात घेऊन तो भाडेतत्त्वावर चालवायला दिला. कोल्हापूर येथील अथर्व कंपनीने १६२ कोटींच्या कर्जाची जबाबदारी स्वीकारून ३९ वर्षांच्या कराराने हा कारखाना भाडे तत्त्वावर चालवायला घेतला. पाच वर्षे त्यांनी उत्तमरीत्या चालवला..Kolhapur Food : भरावाची भर, ४१ फुटालाच पाणी रस्त्यावर, कसबा बावडा-शिये मार्गावरील चित्र; कोल्हापूर-रत्नागिरी महामार्गही ४० फुटांवर बंद.मात्र, एनसीडीसीने आपल्या कर्जासाठी पुन्हा कारखान्याच्या मालमत्तेवर दावा करून त्याची विक्री करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे कारखान्याची चाके पुन्हा थांबण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मूळ मुद्दल १८ कोटी ८ लाख ९५ हजार रुपये आणि त्यावर १० टक्के व्याज याप्रमाणे सुमारे ४५ कोटी रुपये थकीत आहेत. एनसीडीसीने कारखान्याच्या जागेचे मूल्यांकन सुमारे ८६ कोटी, तर यंत्रसामुग्रीचे मूल्यांकन ५१ कोटी १० लाख रुपये केले आहे. बोलीसाठी त्याच्या दहा टक्के अनामत रक्कम भरावी लागणार आहे.विक्रीची दुसऱ्यांदा नामुष्कीयापूर्वी कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेने बॅंकेची मालमत्ता ताब्यात घेतल्याची नोटीस चिकटवली होती. त्यावेळी कामगार व बॅंक प्रशासन यांच्यात तुंबळ हाणामारी झाली होती. त्यानंतर आता एनसीडीसी प्रशासनाने कारखाना विक्रीची नोटीस चिकटवल्याने मागच्या स्मृती ताज्या झाल्या..