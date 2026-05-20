Mumbai -Bangalore New Train : मुंबई -बंगळूर आणखी एक रेल्वे धावणार; सांगली, मिरजेतून प्रवास, कोल्हापूर, पुणे, सांगली, सातारा जिल्ह्यांतील प्रवाशांना फायदा

Mumbai Bengaluru railway news : मुंबई आणि बंगळूरदरम्यान प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी मध्य रेल्वेने आणखी एक महत्त्वाची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. लोकमान्य टिळक टर्मिनस (एलटीटी) आणि सर एम. विश्वेश्वरय्या टर्मिनल (एसएमव्हीटी) दरम्यान नवी नियमित द्विसाप्ताहिक एक्स्प्रेस २४ मेपासून सुरू होणार असून, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांतील रेल्वे संपर्क अधिक बळकट होणार आहे..ट्रेन क्रमांक १६५५४ लोकमान्य टिळक टर्मिनस-एसएमव्हीटी बंगळूर द्विसाप्ताहिक एक्स्प्रेस २४ मेपासून दर रविवारी आणि बुधवारी एलटीटी येथून रात्री ११.१५ वाजता सुटेल. ही गाडी दुसऱ्या दिवशी रात्री १०.३० वाजता बंगळूरला पोहोचेल..गाडी क्रमांक १६५५३ एसएमव्हीटी बंगळूर-लोकमान्य टिळक टर्मिनस एक्स्प्रेस २३ मेपासून दर शनिवारी आणि मंगळवारी बंगळूरहून रात्री ८.३५ वाजता सुटून दुसऱ्या दिवशी रात्री ८.४० वाजता एलटीटी येथे दाखल होईल..Mumbai -Kolhapur Train News : मुंबई -कोल्हापूर दरम्यान ६ विशेष गाड्या धावणार; रेल्वे प्रशासनाचा निर्णय.या नव्या एक्स्प्रेसला ठाणे, कल्याण, कर्जत, लोणावळा, पुणे, लोणंद, सातारा, कराड, सांगली, मिरज जंक्शन, बेळगावी, धारवाड, एसएसएस हुबळी जंक्शन, करजगी, दावणगेरे आणि सम्पिगे रोड या महत्त्वाच्या स्थानकांवर थांबा देण्यात आला आहे. या गाडीचे आरक्षण २० मेपासून सुरू झाले आहे.