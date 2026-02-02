Water hyacinth begins spreading as Panchganga river level drops in Ichalkaranji.

Water hyacinth begins spreading as Panchganga river level drops in Ichalkaranji.

Ichlkaranji Panchganga : पंचगंगा आटतेय, जलपर्णी फोफावतेय! इचलकरंजीसमोर पाणी संकटाचे सावट

Water Hyacinth Threat : इचलकरंजी शहराच्या जीवनवाहिनी असलेल्या पंचगंगा नदीवर पुन्हा एकदा संकटाची छाया पडू लागली आहे. नदीतील पाण्याची पातळी घटत असताना जलपर्णीने डोके वर काढले असून, वेळेत उपाययोजना न झाल्यास आगामी उन्हाळ्यात पाणी व्यवस्थापन महापालिकेसाठी मोठे आव्हान ठरण्याची शक्यता आहे.
इचलकरंजी : येथील पंचगंगा नदी पात्रातील पाण्याची पातळी कमी होत आहे. तर दुसरीकडे जलपर्णी वाढण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यावर वेळीच उपाययोजना न केल्यास पुढील काही दिवसांत संपूर्ण नदी पात्र जलपर्णीने व्यापण्याची शक्यता आहे.

