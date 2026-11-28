पन्हाळा : लहानपणीच आई-वडिलांचे छत्र हरपले. प्रतिकूल परिस्थितीत बालग्रामचा आधार मिळाला. मात्र, परिस्थितीपुढे हार न मानता जिद्द, चिकाटी आणि कष्टाच्या जोरावर आकाश चव्हाण याने यशाला गवसणी घातली. बालग्राम पुणे आणि पन्हाळा येथे वाढलेल्या आकाशची नवी मुंबई महापालिकेत लेखापालपदी निवड झाली आहे. त्याच्या या यशामुळे दिलीपसिंहराजे घाटगे बालग्राम परिवारात आनंदाचे वातावरण (Akash Chavan accountant recruitment) आहे..अनाथ, निराधार आणि वंचित बालकांचे संगोपन व पुनर्वसन करणाऱ्या बालग्राम संस्थेच्या छत्राखाली आकाशचे बालपण आणि शिक्षण पूर्ण झाले. संस्थेतून बाहेर पडल्यानंतर त्याच्यासमोर स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याचे आव्हान होते. कौटुंबिक पार्श्वभूमी किंवा आर्थिक पाठबळ नसतानाही त्याने जिद्द सोडली नाही. त्याने उपजीविकेसाठी सुरुवातीला छोटी नोकरी स्वीकारली. दिवसभर नोकरी करून स्वतःचा खर्च भागवत त्याने स्पर्धा परीक्षेची तयारी सुरू ठेवली. रात्री अभ्यासासाठी वेळ देत सातत्याने प्रयत्न केले. प्रसिद्धीपासून दूर राहून त्याने ध्येयावर लक्ष केंद्रित केले. अखेर त्याच्या मेहनतीला यश आले..Gokul Milk Union Case : गोकुळ दूध संघातील सत्तासंघर्षाला नवं वळण! शासन नियुक्त 4 संचालकांसह महायुतीच्या 8 संचालकांना कोर्टाची नोटीस; 3 डिसेंबरला सुनावणी.तो म्हणाला, ‘‘दिलीपसिंहराजे घाटगे बालग्राम हा माझ्या आयुष्यातील महत्त्वाचा टप्पा आहे. संस्थेच्या सहकार्यामुळे स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याची जिद्द आणि काहीतरी करून दाखविण्याची प्रेरणा मिळाली. प्रतिकूल परिस्थितीतही प्रामाणिक प्रयत्न केले, तर यश नक्की मिळते.’’.Shivaji University Convocation : शेतकऱ्याच्या लेकीची उत्तुंग भरारी! राष्ट्रपती सुवर्णपदक विजेत्या तनुजाचे पुढचे ध्येय वाचून तुम्हीही कराल कौतुक; वेदिकानही केलं वडिलांचं स्वप्न पूर्ण.आकाश अन्य मुलांसाठी प्रेरणादायीअनाथाश्रमातील मुलांमध्येही प्रचंड क्षमता असते. त्यांना योग्य मार्गदर्शन आणि संधी मिळाल्यास तेही यशाची शिखरे गाठू शकतात, हे आकाशने सिद्ध केले आहे. त्याचा संघर्षमय प्रवास बालग्राममधील अन्य मुलांसाठी प्रेरणादायी ठरणार आहे. आकाशच्या यशामुळे संस्थेचा अभिमान उंचावला असून, त्याच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.