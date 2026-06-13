कोल्हापूर

Chandrakant Patil: पंतप्रधान मोदी नेहरूंपेक्षा खूप पुढे; त्यांची तुलना होऊच शकत नाही, चंद्रकांत पाटील यांचं वक्तव्य

Political debate over Modi and Nehru comparison: नेहरूंच्या नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत चंद्रकांत पाटील यांचा दावा; मोदींच्या आणीबाणीतील संघर्षापासून जागतिक महागाईपर्यंत उदाहरणे देत तुलना अशक्य असल्याचे मत
Chandrakant Patil Praises PM Modi, Claims He Has Gone Beyond Nehru’s Legacy

Chandrakant Patil Praises PM Modi, Claims He Has Gone Beyond Nehru’s Legacy

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कोल्हापूर : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची माजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्याशी तुलना होऊच शकत नाही. मोदी त्यांच्या खुपच पुढे आहेत, असे उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज येथे सांगितले. पाटील म्हणाले, ‘नेहरू स्वातंत्र्याआधी जन्मले, तर मोदी यांनी आणीबाणीत संघर्ष केला. जागतिक युद्ध तेलाशी निगडित असून, त्यामुळे महागाई वाढत आहे. अन्य काही देशांत पेट्रोलची लिटरमागे दोनशे ते तीनशे रुपयांनी वाढ होत आहे.

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