Chandrakant Patil: पंतप्रधान मोदी नेहरूंपेक्षा खूप पुढे; त्यांची तुलना होऊच शकत नाही, चंद्रकांत पाटील यांचं वक्तव्य

कोल्हापूर : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची माजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्याशी तुलना होऊच शकत नाही. मोदी त्यांच्या खुपच पुढे आहेत, असे उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज येथे सांगितले. पाटील म्हणाले, ‘नेहरू स्वातंत्र्याआधी जन्मले, तर मोदी यांनी आणीबाणीत संघर्ष केला. जागतिक युद्ध तेलाशी निगडित असून, त्यामुळे महागाई वाढत आहे. अन्य काही देशांत पेट्रोलची लिटरमागे दोनशे ते तीनशे रुपयांनी वाढ होत आहे. .MPSC Success Story: पीएसआयची संधी हुकली, पण हार मानली नाही; अखेर MPSC मधून निळकंठ गुडपळे महसूल सहाय्यकपदाला गवसणी, जिद्दीने गाठले यश.. .भारतात तेवढी वाढ झालेली नाही. शेतकरी कर्जमाफीवर बोलणाऱ्या विरोधकांना काहीच काम उरले नसल्याने ते टीका करत आहेत. वीस कामांच्या यादीत दोन कामांची गती मंद असेल, तर त्या कामासाठी कंत्राटदार चांगला मिळालेला नाही, असा त्याचा अर्थ आहे.’ ते म्हणाले, ‘गोकुळची निवडणूक महायुती म्हणून लढविणार असून, नेमके मतदार किती, याची यादी तयार झालेली नाही. आधी ठराव टेबलावर ठेवा, असे आमचे म्हणणे आहे. .कोणाचे ठराव किती यावर जागा ठरतील.’ ‘देवस्थान’च्या अध्यक्षपदाचा निर्णय १८ जूननंतर पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या अध्यक्षपदाबाबत पाटील म्हणाले, ‘मध्यंतरी तीन पक्षांचे सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर अध्यक्षपदाची घोषणा झाली. मग आमचे सरकार आले. तेही तीन पक्षांचे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वाखाली सरकार स्थिरस्थावर होत असून, अध्यक्षपद कोणाला याचा निर्णय १८ जूननंतर घेऊ, असे पाटील म्हणाले..MPSC Success Story भावाने उचलली शिक्षणाची जबाबदारी; बहिणीची जिद्दीच्या जोरावर MPSC मध्ये भरारी, पूजा घोडके यांचा प्रेरणादायी प्रवास...आमदार शिवाजी पाटील घरातील मुलगाचंदगडचे आमदार शिवाजी पाटील घरातील मुलगा आहे. त्यांना आई-वडिलांवर बोलण्याचा अधिकार आहे. आमची बैठक नियोजित नव्हती. त्यांची मनधरणी करण्यात यशस्वी झालो आहोत. खरेतर ते मीडियाच्या जाळ्यात फसले, असा खुलासा चंद्रकांत पाटील यांनी केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.