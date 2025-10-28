Sugarcane Dispute : आमदार यड्रावकरांच्या कारखान्याची ऊस वाहतूक रोखली, पोलिसांची अरेरावी; पोलिस निरिक्षकानेच आंदोलकांना दिल्या शिव्या...

Sugarcane News : ऊस दरप्रश्नी आंदोलन अंकुशच्या पदाधिकाऱ्यांनी चिपरी (ता. शिरोळ) येथील यड्रावकर इंडस्ट्रीजच्या प्रवेशद्वारात बेमुदत ठिय्या आंदोलनाला सोमवारपासून (ता. २७) सुरुवात केली. रात्री उशिरापर्यंत इंडस्ट्रीज प्रशासन आणि आंदोलकांमध्ये कोणतीही चर्चा झाली नसल्याने आंदोलन सुरूच होते. मात्र रात्री जयसिंगपूर पोलिसांनी आंदोलकांना ताब्यात घेतले.दुपारी बारा वाजता आंदोलन अंकुशच्या पदाधिकाऱ्यांनी चिपरीतील यड्रावकर इंडस्ट्रीजच्या प्रवेशद्वारात ठिय्या मारून घोषणाबाजी केली. रविवारी शिरोळमध्ये एल्गार परिषद घेऊन गतवर्षी तुटलेल्या उसाचे दुसरा हप्ता प्रतिटन दोनशे रुपये तसेच यावर्षी तुटणाऱ्या उसाला प्रतिटन चार हजार रुपयांची मागणी केली आहे..मात्र यड्रावकर इंडस्ट्रीजने एफआरपीपेक्षा शंभर रुपये कमी करून गळपाला सुरुवात केली आहे. काही दिवस आधी इंडस्ट्रीजच्या प्रशासनाबरोबर जयसिंगपूर पोलिस ठाण्यातील बैठकीत चर्चाही झाली आहे. बैठकीत दोन दिवसांत याप्रश्नी चर्चा करण्याचे निश्चित झाले होते. मात्र चर्चेविना गाळप करण्यास सुरुवात केली आहे. २० ऑक्टोबर रोजी आंदोलन अंकुशच्यावतीने इंडस्ट्रीज प्रशासनाला निवेदन देण्यात आले होते..अपेक्षित दर जाहीर केल्याशिवाय ऊस तोड आणि गाळप करण्यात येऊ नये, असे आवाहन करण्यात आले होते. तरीही ऊस तोडणी आणि गाळप करण्यात येत असल्याने कार्यकर्त्यांनी सोमवारी इंडस्ट्रीजच्या प्रवेशद्वारात ठिय्या मारून इंडस्ट्रिजमध्ये जाणारी ऊस वाहतूक रोखली.आंदोलन अंकुशचे कार्यकर्ते प्रवेशद्वारावर आंदोलन करत असल्याने वाहतूकदारांनी ऊस वाहतूक करण्याचे टाळले. जोपर्यंत बैठक होत नाही. बैठकीत शेतकऱ्याने अपेक्षित दर जाहीर केला जात नाही, तोपर्यंत इंडस्ट्रीजमध्ये उसाचे कांडेही जाऊ देणार नसल्याचा इशारा आंदोलन अंकुशच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे. रात्री पोलिसांनी आंदोलकांना ताब्यात घेतले.यावेळी दीपक पाटील, उदय होगले, अमोल गावडे, संभाजी शिंदे, बिरू पुजारी, धनाजी माने, संभाजी निंबाळकर, अनिल हुपरीकर यांच्यासह शेतकरी उपस्थित होते..Kolhapur Municipal Reservation : कोल्हापूर महापालिका आरक्षणाची लॉटरीची तारीख ठरली, खरी राजकीय धुळवड होणार सुरू.पोलिस ठाण्याच्या आवारातच ठिय्या गतवर्षी तोडलेल्या उसाचा दुसरा हप्ता न देताच कारखाना सुरू केल्याबद्दल चिपरी (ता. शिरोळ) येथील यड्रावकर इंडस्ट्रीजवर गुन्हा दाखल करावा, या मागणीसाठी ‘आंदोलन अंकुश’च्या पदाधिकाऱ्यांनी जयसिंगपूर पोलिस ठाण्याच्या आवारातच सोमवारी रात्रीपासून ठिय्या आंदोलनाला सुरुवात केली. संबंधितांवर गुन्हा दाखल होत नाही तोपर्यंत येथून उठणार नसल्याची भूमिका कार्यकर्त्यांनी घेतली आहे..पोलिस निरीक्षक खानापुरे- आंदोलकांमध्ये वादआंदोलन अंकुशच्या पदाधिकाऱ्यांनी शिरोळ-जयसिंगपूर मार्गावरील केपीटीजवळ उसाचे वाहन रोखले. यावेळी शिरोळ पोलिस ठाण्याचे नूतन पोलीस निरीक्षक प्रवीण खानापुरे व आंदोलन अंकुशच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये जोरदार वादावादी झाली. पोलीस निरीक्षक खानापुरे यांनी शिवीगाळ केल्यानंतर संतापलेल्या कार्यकर्त्यांनी त्यांचा चांगला समाचार घेत राकेश जगदाळे यांनी तुम्ही आमचे सेवक असल्याचे जाणीव करून दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.