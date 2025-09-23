Kolhapur Politics : धनंजय महाडिक आणि राजेश क्षिरसागर यांच्यात वर्चस्वासाठी लागणार स्पर्धा, महायुतीतच बेबनाव

जागा वाटपाचा गोंधळ – कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीत जागा वाटपाचा फॉर्म्युला अजून ठरलेला नाही; राज्य पातळीवर निर्णय होणार असतानाही स्थानिक स्तरावर दावे-प्रतीदावे सुरू असून महायुतीत बेबनाव दिसतो आहे.नेत्यांत वर्चस्वासाठी स्पर्धा – खासदार धनंजय महाडिक यांनी भाजप-ताराराणी आघाडीच्या ३३ जागांसह आणखी १२ जागांचा दावा केला; आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी शिवसेनेला किमान ३० जागांची मागणी केली.कार्यकर्त्यांत घालमेल व बंडखोरीचा अंदाज – इच्छुक, नव्या-जुन्या कार्यकर्त्यांचा मेळ घालून उमेदवारी द्यावी लागणार असल्याने कार्यकर्त्यांत संभ्रम; नेत्यांच्या वादामुळे बंडखोरीला खतपाणी मिळण्याची शक्यता..Mahayuti Kolhapur News : महापालिका निवडणुकीतील जागा वाटप फार्म्युला अजून ठरलेला नाही, मुळात याचा निर्णय राज्य पातळीवरील नेत्यांचा, पण तत्पूर्वीच स्थानिक पातळीवर सुरू असलेल्या दावे-प्रतीदाव्यामुळेच महायुतीतील बेबनाव समोर येत आहे. निवडणुकीपूर्वी आपल्या पक्षाचे वर्चस्व राहावे, हा त्यामागील हेतू असला तरी त्यामुळे कार्यकर्त्यांत मात्र चुकीचा संदेश जात आहे..कोल्हापूर महापालिकेवर सुरुवातीला माजी आमदार महादेवराव महाडिक यांचेच ३० वर्षांहून अधिक काळ वर्चस्व राहिले आहे. ताराराणी आघाडीच्या माध्यमातून त्यांनी मोट बांधून हे वर्चस्व राखले. जिल्ह्याच्या राजकारणात काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील, खासदार धनंजय महाडिक, माजी आमदार मालोजारीजे यांचा प्रवेश झाल्यानंतर महापालिकेची राजकीय गणिते बदलत गेली. त्यातून २०१० पासून महापालिकेत पक्षीय राजकारण सुरू झाले आणि काँग्रेस व त्यावेळच्या राष्ट्रवादीने एकत्र येऊन सत्ता मिळवली. या सत्तेत शिवसेनेचेही जेवढे होते ते नगरसेवक सहभागी झाल्याचा इतिहास आहे..आता देशात, राज्यात महायुतीचे सरकार असल्याने स्थानिक नेतृत्वाला बळ मिळाले. त्यातून आमदार राजेश क्षीरसागर आणि खासदार धनंजय महाडिक यांनी बैठकीच्या माध्यमातून जागांचा दावा करण्यास सुरुवात केली आहे. प्रत्यक्षात क्षीरसागर हे २००९ ते २०१९ पर्यंत शहराचे आमदार असून, शिवसेनेला अपेक्षित असे यश मिळाले नाही. एवढेच नाही तर क्षीरसागर यांचे वास्तव्य असलेल्या परिसरातही पक्षाचा नगरसेवक कधी निवडून आलेला नाही. समजुतीच्या राजकारणात महापालिकेत शिवसेनेला अपेक्षित यश मिळाले नाही. याउलट एकच आमदार असूनही भाजपने गेल्या निवडणुकीत चांगल्या जागा जिंकल्या, त्यांना ताराराणी आघाडीची साथ मिळाली..Kolhapur Agriculture Economy : ‘कृषिसंपन्न कोल्हापूरचे अर्थकारण शेती व शेतीपूरक व्यवसायांवरच अवलंबून', लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घ्यावा....२०१५ च्या निवडणुकीत भाजप-ताराराणीला ३३ जागा मिळाल्या होत्या, यावेळी त्या जागांसह आणखी १२ जागांचा दावा खासदार धनंजय महाडिक यांनी केला आहे. महापालिकेच्या निवडणुकीत भाजपची सूत्रे ही खासदार महाडिक यांच्याकडेच राहणार याची ही झलक आहे. त्यांना शह देण्यासाठी क्षीरसागर यांनीही शिवसेनेलाही किमान ३० जागा मिळाल्या पाहिजेत, असे कालच्या मेळाव्यात सांगितले आहे. जागा वाटपाचा निर्णय वरिष्ठ नेत्यांच्या पातळीवर होणार असताना या दोन नेत्यांत आतापासूनच वर्चस्व दाखवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. भाजप, शिवसेना शिंदे गटाला एवढ्या जागा दिल्या तर राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षाला पूर्वी १२ जागा मिळाल्या होत्या, तेवढ्या तरी त्या मिळणार का नाहीत, हा प्रश्न गुलदस्त्यातच आहे..बंडखोरीला खतपाणीएकूण जागांची संख्या आणि दोन प्रमुख पक्षांच्या नेत्यांकडून सुरू असलेल्या दाव्यामुळेच इच्छुकांत मात्र घालमेल सुरू आहे. नव्या, जुन्या कार्यकर्त्यांचा मेळ घालून उमेदवारी द्यावी लागणार असल्याने त्यातून प्रबळ, आर्थिक ताकद असलेल्या उमेदवाराचा शोध घेण्याचे आव्हान नेत्यांसमोर आहे. दोन नेत्यांच्या वादात अशा एखाद्या उमेदवाराला डावललेही जाऊ शकते, त्यातून बंडखोरी होण्याची मोठी शक्यता आहे.२०१५ मधील महापालिकेतील बलाबलएकूण जागा ८१ : कॉंग्रेस ३२, राष्ट्रवादी १२, भाजप-ताराराणी आघाडी ३३, शिवसेना ४.प्रश्न उत्तर१. जागा वाटपाचा निर्णय कोठे होणार आहे?राज्य पातळीवरील वरिष्ठ नेत्यांकडे.२. धनंजय महाडिक यांनी किती जागांचा दावा केला आहे?२०१५ मधील ३३ जागांसह आणखी १२ जागांचा.३. क्षीरसागर यांनी शिवसेनेसाठी काय मागणी केली?शिवसेनेला किमान ३० जागा मिळाव्यात.४. २०१५ मध्ये महापालिकेत पक्षांचे बलाबल कसे होते?एकूण ८१ जागांपैकी काँग्रेस ३२, राष्ट्रवादी १२, भाजप-ताराराणी ३३, शिवसेना ४.५. बंडखोरीची शक्यता का आहे?दोन प्रमुख नेत्यांमधील दावे-प्रतीदावे, उमेदवार निवड प्रक्रियेत आर्थिक ताकद व नव्या-जुन्या कार्यकर्त्यांचा मेळ यामुळे काही जण डावलले जाऊ शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.