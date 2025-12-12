कोल्हापुरी चप्पल जगभरात नेण्यासाठी 'प्राडा'शी महत्त्वपूर्ण करार, महाराष्ट्र-कर्नाटकातील कारागीर बनविणार चप्पल; लिडकॉम-लिडकारचा सहभाग

मुंबई : भारतीय पारंपरिक चर्मकला कोल्हापुरी चपलांचा (Kolhapuri Chappals) वारसा जगभर पोहोचवण्यासाठी जागतिक ब्रॅन्ड प्राडा, लिडकॉम (संत रोहिदास चर्मउद्योग आणि चर्मकार विकास महामंडळ) आणि लिडकार (डॉ. बाबू जगजीवनराम चर्मउद्योग विकास महामंडळ) यांच्यात सामंजस्य करार झाला आहे..येथील इटालियन वाणिज्य दूतावासात, इटली–भारत व्यापारी परिषदेनिमित्त (Italy-India Business Council) या करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. शतकांपासून वापरात असलेल्या पारंपरिक चप्पल निर्मितीच्या पद्धती, प्राडाच्या आधुनिक व समकालीन डिझाइन शैली या माध्यमातून चप्पल विकसित केल्या जात आहेत. पारंपरिक कौशल्य आणि आधुनिक लक्झरी फॅशनच्या मदतीने पारंपरिक कोल्हापुरी कौशल्याला प्राडाची आधुनिक साथ मिळणार आहे. विशेष चप्पल फेब्रुवारीमध्ये प्राडाच्या ४० विक्री केंद्रांमध्ये, तसेच अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध होईल..कराराबाबत सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट म्हणाले, ‘‘या कराराने भारतातील अनेक कारागीर, व्यावसायिक, उद्योजकांचा फायदा होणार आहे. या विशेष संकलनातून भारतीय कारागिरांच्या कलेला नवी दिशा मिळणार आहे.’’ लिडकॉमच्या व्यवस्थापकीय संचालक प्रेरणा देशभ्रतार म्हणाल्या, ‘‘पारंपरिक कला जपणाऱ्या कारागिरांच्या पिढ्यांचा सन्मान करण्यासाठी आणि त्यांच्या कौशल्याला जागतिक पातळीवर योग्य ओळख देण्यासाठी ही भागीदारी महत्त्वपूर्ण आहे. त्यात कलेचे पूर्ण श्रेय या कारागिरांना मिळेल.’’.Satya Nadella : मायक्रोसॉफ्टची भारतात तब्बल १७.५ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक; सत्या नाडेला यांचा मोठा निर्णय, लाखोंना देणार 'एआय'चं ट्रेनिंग!.लिडकारच्या व्यवस्थापकीय संचालक संचालिका डॉ. के. एम. वसुंधरा म्हणाल्या, ‘‘कारागिरांच्या कौशल्याला या करारामुळे प्रशिक्षण, रोजगार आणि जागतिक संधींची विस्तृत दारे उघडणार आहेत.’’ प्राडा समूहाच्या सामाजिक उत्तरदायित्व विभागाचे प्रमुख लोरेंझो बर्टेली म्हणाले, ‘‘ही भागीदारी म्हणजे सांस्कृतिक आदानप्रदानाची नवी ओळख आहे. भारतीय कारागिरांच्या अतुलनीय कलेला आधुनिक जगात योग्य स्थान देण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत.’’.या करारासाठी शासनाचे ठोस पाठबळ आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांचे मार्गदर्शन मिळाले. प्रधान सचिव तथा लिडकॉमचे अध्यक्ष डॉ. हर्षदीप कांबळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि ‘लिडकॉम’च्या व्यवस्थापकीय संचालक देशभ्रतार यांच्या नियोजनातून झाला आहे..महाराष्ट्र-कर्नाटकातील कारागीर बनविणार चप्पलया चपलांच्या कलेक्शनच्या माध्यमातून भारतीय कारागिरीचा ‘प्राडा मेड इन इंडिया इन्स्पायर्ड बाय कोल्हापुरी चप्पल्स’ प्रकल्पाचा आराखडा, अंमलबजावणी आणि त्याबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे या करारात नमूद आहेत. या चपला बनवण्याच्या पारंपरिक पद्धती, प्राडाच्या समकालीन डिझाइन्स, प्रीमिअम दर्जाच्या मटेरिअलच्या साह्याने या कलेक्शनच्या माध्यमातून भारतातील संपन्न वारसा आणि आधुनिक लक्झरी फॅशनच्या अभिव्यक्तीमध्ये नवा संवाद सुरू होणार आहे..Pune Land Scam : अजितदादा यांचे पुत्र पार्थ पवार यांना पुणे पोलिस पाठीशी घालत आहेत का? उच्च न्यायालयाचा सरकारला सवाल, नेमकं काय प्रकरण?.जीआय टॅगने जपली अस्सलता..पारंपरिक कोल्हापुरी चपला महाराष्ट्र, कर्नाटकातील एकूण आठ जिल्ह्यांमध्ये बनविल्या जातात. त्यात कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, बेळगाव, बागलकोट, धारवाड, विजापूर जिल्ह्यांचा समावेश आहे. कोल्हापुरी चपलांना जिओग्राफिकल इंडिकेशन (जीआय) टॅग मिळाल्याने त्यांची अस्सलता जपली गेली आणि त्यांचे सांस्कृतिक महत्त्व अधोरेखित झाले..‘सकाळ’च्या भूमिकेचे फलित‘प्राडा’ने फॅशन शोमध्ये कोल्हापुरी चप्पल वापरल्यानंतर त्याचे श्रेय कोल्हापुरातील कारागिरांना दिले नव्हते. यानंतर ‘सकाळ’ने हा प्रश्न उचलून धरताना यातून सकारात्मक मार्ग काढण्यासाठी महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्ससह संबंधित सर्व घटकांशी संवाद साधला. त्यातून कोल्हापुरी चप्पलचे जागतिक पातळीवर ब्रॅंडिंग असा मुद्दा पुढे आला. याला अनुसरूनच केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने असा पथदर्शी प्रकल्प राबविण्याची हमी दिली आणि टप्प्याटप्प्याने या करारापर्यंतचा हा सकारात्मक प्रवास झाला. त्यामुळे आजचा निर्णय म्हणजे ‘सकाळ’ने घेतलेल्या भूमिकेचे फलित ठरले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.