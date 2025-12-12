कोल्हापूर

कोल्हापुरी चप्पल जगभरात नेण्यासाठी 'प्राडा'शी महत्त्वपूर्ण करार, महाराष्ट्र-कर्नाटकातील कारागीर बनविणार चप्पल; लिडकॉम-लिडकारचा सहभाग

Prada Partners with Indian Leather Boards to Promote Kolhapuri Chappals : प्राडा, लिडकॉम आणि लिडकार यांच्यात कोल्हापुरी चपलांना जागतिक बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी करार झाला. पारंपरिक चर्मकला आणि आधुनिक डिझाइनच्या मिश्रणातून खास चपला जगभर विकल्या जाणार आहेत.
मुंबई : भारतीय पारंपरिक चर्मकला कोल्हापुरी चपलांचा (Kolhapuri Chappals) वारसा जगभर पोहोचवण्यासाठी जागतिक ब्रॅन्ड प्राडा, लिडकॉम (संत रोहिदास चर्मउद्योग आणि चर्मकार विकास महामंडळ) आणि लिडकार (डॉ. बाबू जगजीवनराम चर्मउद्योग विकास महामंडळ) यांच्यात सामंजस्य करार झाला आहे.

