Sugarcane Rate Prakash Awade : प्रकाश आवाडेंच्या जवाहर कारखान्याचा दर जाहीर, व्हिडिओद्वारे ३५१८ रुपयांची घोषणा; शेतकरी संघटनांच्या लढ्याला यश

Kolhapur Sugarcane Rate : कोल्हापूर जिल्ह्यात शेतकरी संघटनांच्या आक्रमक भूमिकेनंतर अखेर साखर कारखान्यांकडून ऊस दर जाहीर करण्याची स्पर्धाच सुरू झाली आहे. बिद्री, भोगावती, दालमिया, दत्त शिरोळ, वारणा आणि गुरुदत्त शिरोळनंतर सर्वांचे लक्ष लागून राहिलेल्या कल्लाप्पाण्णा आवाडे जवाहर सहकारी साखर कारखान्यानेही एफआरपी ३,५१८ रुपये दर जाहीर केला आहे.माजी आमदार प्रकाश आवाडे यांनी एका व्हिडिओद्वारे ही घोषणा केली..आवाडेंनी सांगितले की, “यंदाच्या गळीत हंगामात शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आम्ही एकरकमी ३,५१८ रुपये देण्याची कबुली देत आहोत. त्यापैकी ३,४०० रुपये पहिल्या पंधरा दिवसांत, तर हंगाम संपल्यानंतर आणखी ११८ रुपये अदा करण्यात येतील.कारखान्याची एकरकमी एफआरपी ३,३१८ रुपये बसत असून, शेतकऱ्यांना अतिरिक्त २०० रुपये देण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सभासद आणि बिगर सभासद अशा सर्व ऊस उत्पादकांना हा वाढीव दर मिळणार आहे"..राजू शेट्टींची सभा रद्ददरम्यान, जवाहर कारखान्याकडून दर जाहीर न झाल्याने स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी आज (शनिवार) सायंकाळी ५ वाजता रेंदाळ (ता. हातकणंगले) येथे विठ्ठल मंदिरासमोर सभेचे आयोजन केले होते. या सभेत आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवण्यात येणार होती. शेट्टी यांनी शेतकऱ्यांना मुक्कामी रेंदाळ येथे येण्याचे आवाहन केले होते. मात्र, कारखान्याने दर जाहीर केल्यानंतर सभा रद्द केल्याची घोषणा माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केली..Kolhapur Sugarcane : ऊसदर आंदोलनापासून १० वर्षे लांब राहिलेले माजी आमदार उल्हास पाटलांची अचानक एन्ट्री, 'आंदोलन अंकुश'ला पाठींबा; Video Viral.स्वाभिमानीच्या लढ्याला मिळाले यशकोल्हापूर जिल्ह्यातील बिद्री, भोगावती, दालमिया, दत्त शिरोळ, वारणा, गुरुदत्त शिरोळ, पंचगंगा आणि जवाहर या सर्व कारखान्यांविरोधात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेसह विविध शेतकरी संघटनांनी आंदोलन छेडले होते. या दबावानंतर कारखानदारांनी जाहीर केलेले दर वाढवले असून, शेतकऱ्यांच्या पदरात अधिक पैसे पडणार आहेत. त्यामुळे स्वाभिमानीच्या संघर्षाला यश मिळाल्याचे शेतकरी वर्तुळात म्हटले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.