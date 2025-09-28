Prakash Awade : 'किती दर देणार ते सांगत नाही पण एकरकमी पैसे देणार', प्रकाश आवाडेंचा शब्द; शेतकऱ्यांना AI चे मार्गदर्शन करणार...

जवाहर साखर कारखान्याच्या ३६व्या सभेत संचालक प्रकाश आवाडे यांनी येत्या गळीत हंगामात गाळपासाठी येणाऱ्या उसाला एकरकमी पैसे देण्याची ग्वाही दिली; साखरेचे दर पुढील काळात ठरवले जातील.शेतकऱ्यांचे ऊस उत्पादन वाढविण्यासाठी कारखान्यात एआय तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू असून, यासाठी इचलकरंजीच्या डीकेटीई संस्थेचे सहकार्य घेतले जात आहे.सभेत माजी खासदार कल्लाप्पाण्णा आवाडे, आमदार राहुल आवाडे, स्वप्नील आवाडे, माजी अध्यक्ष उत्तम आवाडे यांसह मान्यवर उपस्थित होते; सत्कार सोहळाही पार पडला..Kolhapur Sugarcane News : बाळासाहेब कांबळे : येत्या गळीत हंगामात गाळपासाठी येणाऱ्या उसाला किती दर देणार ते सांगत नाही; पण एकरकमी पैसे देणार, अशी ग्वाही कल्लाप्पाण्णा आवाडे जवाहर साखर कारखान्याचे संचालक, माजी मंत्री प्रकाश आवाडे यांनी आज दिली. कारखान्याची ३६ वी सभा आज झाली. त्याप्रसंगी ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी संस्थापक अध्यक्ष माजी खासदार कल्लाप्पाण्णा आवाडे होते..माजी अध्यक्ष उत्तम आवाडे, आमदार राहुल आवाडे, स्वप्नील आवाडे, मौसमी आवाडे, वैशाली आवाडे, प्रकाश दत्तवाडे, सुनील पाटील, केन कमिटी अध्यक्ष दादासाहेब सांगावे, आण्णासाहेब शेंदूरे, आण्णासाहेब भोजे, शिवराज नाईक, दिनकरराव ससे, संचालक सूरज बेडगे, प्रकाश पाटील (पट्टणकोडोली), आण्णासाहेब गोटखिंडे, मंगलराव माळगे, महेश पाटील आदी उपस्थित होते..प्रकाश आवाडे म्हणाले, 'सभासद शेतकऱ्यांचे एकरी ऊस उत्पादन वाढावे यासाठी कारखान्यातर्फे एआय या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. त्यासाठी इचलकरंजीच्या डीकेटीई या संस्थेचे सहकार्य घेतले जात आहे.'कल्लाप्पाण्णा आवाडे म्हणाले, 'सभासद शेतकरी तसेच जनतेने साथ आणि विश्वास दिल्यानेच जवाहर साखर कारखाना यशस्वीपणे उभा राहिला. साखर कारखानदारीत आज त्यामुळेच जवाहरचा नावलौकिक आहे.'राहुल आवाडे, स्वप्नील आवाडे आदींचा मान्यवरांच्या हस्ते सत्कार झाला. सभेचे इतिवृत्त तसेच विषयांचे वाचन कार्यकारी संचालक मनोहर जोशी यांनी केले.उपाध्यक्ष बाबासाहेब चौगुले यांनी आभार मानले..Kolhapur News : पूरग्रस्तांसाठी आमदार अमल महाडिक यांचा मदतीचा हात! स्वखर्चातून दिले १५०० कुटुंबांना जीवनावश्यक साहित्य.FAQQ1. येत्या हंगामात उसासाठी किती पैसे मिळणार आहेत?A1. संचालक प्रकाश आवाडे यांनी सांगितले की, दर ठरलेला नाही; पण शेतकऱ्यांना एकरकमी पैसे मिळतील.Q2. शेतकऱ्यांचे ऊस उत्पादन कसे वाढवले जाणार आहे?A2. कारखान्यात एआय तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे; यासाठी डीकेटीई संस्थेचे सहकार्य घेतले जात आहे.Q3. सभेत कोणकोण उपस्थित होते?A3. माजी खासदार कल्लाप्पाण्णा आवाडे, आमदार राहुल आवाडे, स्वप्नील आवाडे, माजी अध्यक्ष उत्तम आवाडे, प्रकाश आवाडे आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते; सत्कार सोहळाही पार पडला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.