Pune Bangalore Highway traffic : ऊसदर आंदोलनाचा तिसरा दिवस; पुणे-बंगळूर महामार्ग ठप्प; साताऱ्यापासून सांगली-कोल्हापूरसाठी पर्यायी मार्ग कोणते?

Pune Bangalore Highway traffic Sugarcane Farmers Protest : ऊसदराच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचा फटका आता दिवाळीच्या प्रवासालाही बसू लागला आहे. पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावरील किणी टोलनाक्यावर सलग तिसऱ्या दिवशीही चक्काजाम आंदोलन सुरू असल्याने महामार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. त्यातच सातारा जिल्ह्यातील नागठाणे येथेही आंदोलन सुरू असल्याने पुणे ते कोल्हापूरदरम्यान दोन्ही बाजूंनी वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. दिवाळीसाठी गावी निघालेल्या प्रवाशांसह अवजड वाहनधारकांचे मोठे हाल होत असून, सांगली आणि कोल्हापूरकडे येण्यासाठी पर्यायी मार्गांचा वापर करावा लागत आहे..राज्य शासनाने आंदोलनाची अद्याप दखल घेतली नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संताप वाढत आहे. उसाला प्रतिटन पहिली उचल ४ हजार ५०० रुपये मिळावी, या मागणीसाठी माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन सुरू आहे. आंदोलनाचा तिसरा दिवस उजाडला तरी तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे महामार्गावरील वाहतूक पूर्ववत होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत..दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर पुण्याहून कोल्हापूर, सांगली, सातारा आणि बेळगावकडे जाणाऱ्या प्रवाशांची संख्या मोठी आहे. मात्र, महामार्ग बंद असल्याने खासगी वाहने, प्रवासी बस आणि अवजड वाहनांची वाहतूक खोळंबली आहे. महामार्गावरील वाहतूक पर्यायी मार्गाने वळविण्यात आल्याने बायपास रस्त्यांवरही वाहनांच्या रांगा लागत आहेत..पुण्याहून येताना साताऱ्यात वाहतूक कोंडीपुण्याहून कोल्हापूर आणि सांगलीकडे येणाऱ्या वाहनांना साताऱ्यातील डी-मार्ट परिसरापासून वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत आहे. साताऱ्यातील अजिंठा चौकापर्यंत वाहनांच्या रांगा लागत आहेत. साताऱ्यातून रहिमतपूर मार्गे वाहतूक वळविण्यात येत असली तरी या मार्गावर अवजड वाहने आल्याने कोंडी वाढत आहे. मोठे ट्रक रस्त्यावर अडकल्याने लहान वाहनांना पुढे जाण्यासाठीही अडचणी येत आहेत..Pune Bengaluru Highway: पुणे-बंगळूर महामार्गावर वाहतुकीचा खोळंबा! किनीतील आंदोलनामुळे कोगनोळीत ट्रकच्या लांबच लांब रांगा.सांगलीला जाण्यासाठी हे पर्यायी मार्गपुण्याहून सांगलीकडे जाणाऱ्या लहान वाहनधारकांना सातारा शहरातून रहिमतपूर रस्त्याने पुढे जाता येईल. तेथून पुसेसावळी आणि पलूसमार्गे सांगलीला पोहोचता येऊ शकते. या मार्गाचा वापर करताना स्थानिक वाहतूक परिस्थितीची माहिती घेणे आवश्यक आहे..कोल्हापूरला येण्यासाठी दोन पर्यायपुण्याहून कोल्हापूरकडे येणाऱ्या वाहनधारकांना रहिमतपूर येथून थेट कोल्हापूरकडे जाणाऱ्या मार्गाचा पर्याय उपलब्ध आहे. तसेच रहिमतपूर येथून सांगली जिल्ह्यातील वाळवा तालुक्यातील आष्टा, तेथून बागणी, पेठवडगावमार्गे कोल्हापूरला पोहोचता येऊ शकते.या पर्यायी मार्गांवरही वाहतुकीचा ताण वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रवाशांनी प्रवासाला निघण्यापूर्वी रस्त्यांची सद्यःस्थिती तपासावी. या पर्यायी मार्गाने प्रवास करताना परिस्थितीनुसार सात ते आठ तास लागू शकतात. त्यामुळे दिवाळीसाठी पुण्याहून सांगली आणि कोल्हापूरकडे येणाऱ्या प्रवाशांनी वेळेचे नियोजन करूनच प्रवास करणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.