Pune Bangalore Highway Traffic Diversion : पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्ग बंद; कोल्हापूर -पुणे प्रवास करायचायं तर हे आहेत पर्यायी मार्ग, थांबलेल्या वाहनांना शेतकऱ्यांकडून जेवणाची व्यवस्था

Pune Bangalore Highway Closed : उसाला प्रतिटन पहिली उचल ४५०० रुपये मिळावी, या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने पुकारलेल्या आंदोलनाचा दुसरा दिवसही चक्का जामने गाजला. पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावरील किणी टोलनाक्यावर शेतकऱ्यांनी बेमुदत ठिय्या दिल्याने महामार्गावरील वाहतूक ठप्प झाली आहे. दिवसभर आंदोलन सुरू राहूनही राज्य सरकार आणि साखर कारखानदारांकडून कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही. रात्री उशिरापर्यंत तोडगा न निघाल्याने शेतकरी संतप्त झाले असून, आजपासून आंदोलन अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, दिवाळीनिमित्त प्रवास करणाऱ्या नागरिकांना वाहतूक कोंडीचा मोठा फटका बसत आहे..पर्यायी मार्गांवरही वाहतूक कोंडीमहामार्गावरील वाहतूक विस्कळीत झाल्याने प्रशासनाने वाहनांचे मार्ग बदलले. कागल पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीतील लक्ष्मी टेकडी, इचलकरंजी, सांगली, आष्टा, पुलाची शिरोली (सांगली फाटा) आणि शिये फाटामार्गे वाहतूक वळविण्यात आली. पुण्याकडून कोल्हापूरला येणारी वाहने पेठनाका, इस्लामपूर, आष्टा आणि पेठवडगावमार्गे पाठविण्यात आली. मात्र, शिये फाटा, सांगली फाटा आणि तावडे हॉटेल परिसरात दिवसभर वाहतुकीचा खोळंबा झाला..औद्योगिक वसाहतीतील मालवाहतूक ठप्पतातडीने मालपुरवठा करण्यासाठी कागल पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीत अनेक मालवाहतूक वाहने भरून तयार होती. ही वाहने मुंबईच्या दिशेने रवाना होणार होती. मात्र, आंदोलनामुळे ती जागेवरच थांबवावी लागली. औद्योगिक वसाहतीतील लक्ष्मी टेकडी ते रेमंड चौक आणि मेट्रो हायटेक पार्कपर्यंत रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. या मार्गावरून हजारो कामगारांची ये-जा होत असल्याने पोलिस बंदोबस्तात एक मार्ग सुरू ठेवण्यात आला..महामार्गावरील वाहतूक अन्य मार्गानेपुण्याकडून येणारी वाहने सांगली जिल्ह्यातील पेठनाका आणि तांदूळवाडी येथून, तर कोल्हापूरकडून जाणारी वाहने शिरोली, टोप आणि वाठारमार्गे वळविण्यात आली. त्यामुळे वाठार-किणी-तांदूळवाडी हा सुमारे दहा किलोमीटरचा महामार्ग वाहतुकीविना राहिला..टोलनाक्यावर पोलिसांचा बंदोबस्तआंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर किणी टोलनाक्यावर सकाळी दहापासून पथकर वसुली बंद ठेवण्यात आली. शेकडो पोलिसांचा बंदोबस्त तैनात केल्याने टोलनाक्याला पोलिस छावणीचे स्वरूप आले. दरम्यान, टोलनाक्याच्या परिसरातील हॉटेल आणि खाद्यपदार्थांच्या दुकानांमध्ये सकाळपासून रात्रीपर्यंत प्रवाशांची गर्दी होती. आंदोलन संपले का, अशी विचारणा वाहनधारक आणि प्रवासी स्थानिक नागरिकांकडे करत होते..Pune-Bengaluru Highway Traffic : कराड ते सातारा वाहतूक ठप्प! स्वाभिमानीच्या 'बेमुदत चक्का जाम'मुळे महामार्गावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा, रात्री उशिरा वाहने पर्यायी मार्गाने वळवली.आंदोलकांसाठी शेतकऱ्यांकडून भोजनाची व्यवस्थाकिणी, घुणकी, चावरे, तळसंदे, पारगाव आणि वाठार परिसरातील शेतकऱ्यांनी टोलनाक्यावरील आंदोलनस्थळी भोजनाची व्यवस्था केली. पेठवडगाव परिसरातील महिलांनी राजू शेट्टी आणि कार्यकर्त्यांसाठी भाकरी आणून दिल्या. शेतकऱ्यांच्या या पाठिंब्यामुळे आंदोलकांमध्ये समाधानाचे वातावरण होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.