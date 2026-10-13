कोल्हापूर

Pune Bangalore Highway Blockade : राजू शेट्टींच्या इशाऱ्यानंतर पुणे-बंगळूर महामार्ग आज ११ वाजल्यापासून बंद; कोठे होणार रास्ता रोको?

Raju Shetti Farmers Protest : साखरेचा किमान विक्री दर आणि इथेनॉल दरवाढीच्या मागणीवरून राजू शेट्टी यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. पुणे-बंगळूर महामार्गावर कोठे रास्ता रोको होणार, जाणून घ्या.
Pune Bangalore Highway Blockade

Pune Bangalore Highway Blockade

esakal

Sandeep Shirguppe
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Pune Bengaluru Highway Traffic Update : साखरेचा किमान विक्री दर (एमएसपी) प्रतिकिलो ५० रुपये आणि इथेनॉलचा दर वाढविण्याच्या मागण्यांवर केंद्र सरकारसोबत झालेली बैठक निष्फळ ठरल्यानंतर माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. त्यानुसार आज मंगळवारी (ता. १३) सकाळी अकरा वाजल्यापासून पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्ग रोखून धरण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील शेतकरी संघटना विविध ठिकाणी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणार असल्याने महामार्गावरील वाहतुकीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

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