Pune Bangalore Highway Blockade : राजू शेट्टींच्या इशाऱ्यानंतर पुणे-बंगळूर महामार्ग आज ११ वाजल्यापासून बंद; कोठे होणार रास्ता रोको?

Pune Bengaluru Highway Traffic Update : साखरेचा किमान विक्री दर (एमएसपी) प्रतिकिलो ५० रुपये आणि इथेनॉलचा दर वाढविण्याच्या मागण्यांवर केंद्र सरकारसोबत झालेली बैठक निष्फळ ठरल्यानंतर माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. त्यानुसार आज मंगळवारी (ता. १३) सकाळी अकरा वाजल्यापासून पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्ग रोखून धरण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील शेतकरी संघटना विविध ठिकाणी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणार असल्याने महामार्गावरील वाहतुकीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे..साखर उद्योगातील आर्थिक अडचणी दूर करण्यासाठी साखरेची एमएसपी प्रतिकिलो ५० रुपये करावी, ‘सी हेव्ही’ मोलॅसिसचा दर प्रतिलिटर ७० रुपये करावा आणि साखर कारखाने लवकर सुरू करण्यासाठी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिटन ५०० रुपये अनुदान द्यावे, अशा प्रमुख मागण्या शेतकरी संघटनांनी केंद्र सरकारसमोर मांडल्या आहेत. मात्र, सोमवारी (ता. १२) नवी दिल्ली येथे केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री प्रल्हाद जोशी आणि केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत कोणताही ठोस निर्णय झाला नाही..कोठे होणार रास्ता रोको?कोल्हापूर-बेळगाव सीमेवरील कोगनोळी टोलनाका, कराड, सातारा आणि इंदापूर येथे शेतकरी पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्ग रोखून धरणार आहेत. याशिवाय मराठवाड्यातील परभणी आणि नांदेड जिल्ह्यांतही राष्ट्रीय महामार्गांवर आंदोलन केले जाणार आहे. कर्नाटक राज्य रयत संघ आणि ग्रीन ब्रिगेडच्या वतीने हुबळी, गदग आणि हत्तरगी परिसरात महामार्ग रोखण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे..Raju Shetti: ‘नोव्हेंबरपूर्वी एकही साखर कारखाना सुरू करू देणार नाही’; राजू शेट्टींचा इशारा, ‘रोक सको तो रोक लो’.आठवडाभरात निर्णयाचे आश्वासनकेंद्र सरकारने एका आठवड्यात समिती स्थापन करून मागण्यांवर निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र, वारंवार आश्वासने देऊन वेळकाढूपणा केला जात असल्याचा आरोप राजू शेट्टी यांनी केला. साखरेची एमएसपी गेल्या आठ वर्षांत वाढलेली नसल्याने साखर कारखाने आर्थिक अडचणीत सापडल्याचे त्यांनी बैठकीत निदर्शनास आणून दिले.केंद्र सरकारने तातडीने निर्णय न घेतल्यास राष्ट्रीय महामार्ग रोखण्यासोबतच कारखान्यांतून बाहेर पडणारी साखरही अडविण्याचा इशारा शेट्टी यांनी दिला आहे. त्यामुळे आजच्या आंदोलनाकडे ऊस उत्पादक शेतकरी, साखर उद्योग आणि महामार्गावरील प्रवाशांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.