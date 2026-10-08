कोल्हापूर

Rahul Awade Trolled : राहुल आवाडे, राहुल गांधी यांच्या पोस्टवरून ट्रोल; ‘त्यांच्या नावावरूनच तुमचं नाव ठेवलंय’, नेटकऱ्यांनी दाखवला आरसा

Rahul Awade Rahul Gandhi : राहुल गांधी यांच्याबाबत राहुल आवाडे यांनी केलेल्या पोस्टवरून ते सोशल मीडियावर ट्रोल झाले. ‘त्यांच्या नावावरूनच तुमचं नाव ठेवलंय’ अशा कमेंट्स नेटकऱ्यांनी केल्या.
Rahul Awade Trolled

Rahul Awade Trolled

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Rahul Awade Viral Post : राहुल गांधी यांच्या एका व्हायरल व्हिडिओवरून त्यांच्यावर टीका करत आमदार राहुल आवाडे यांनी सोशल मीडियावर आक्रमक पोस्ट केली; मात्र, ही पोस्ट त्यांच्याच अंगलट आल्याचे पाहायला मिळत आहे. आवाडे यांच्या पोस्टवर नेटकऱ्यांनी कमेंट्समधून त्यांना चांगलेच सुनावले असून, काहींनी त्यांच्या राजकीय भूमिकेची आठवण करून देत थेट सवाल उपस्थित केले आहेत. ‘राहुल साहेब, तुमचे नाव राहुल गांधी यांच्या नावावरून ठेवले असल्याची आठवण ठेवा,’ अशी टिप्पणी करत एका नेटकऱ्याने आवाडेंना टोला लगावला आहे.

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