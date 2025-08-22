कोल्हापूर

Raisin Trader Fraud : पन्नास लाख रुपयांऐवजी कोऱ्या कागदांचे दिले बंडल, बेदाणा व्यापाऱ्याकडून दिल्लीतून साथीदारांनी उचलली रक्कम

Kolhapur Trader Cheated : दिल्ली येथे व्यापारासाठी तातडीने रक्कम हवी असल्याचे भासवत भामट्याने कोऱ्या कागदांचे बंडल बेदाणा व्यापाऱ्याचा हाती टेकवून पोबारा केला.
Raisin Trader Fraud
Raisin Trader Fraudesakal
Sandeep Shirguppe
Updated on

Fake Cash Bundle Scam : दिल्ली येथे व्यापारासाठी तातडीने रक्कम हवी असल्याचे भासवत भामट्याने कोऱ्या कागदांचे बंडल बेदाणा व्यापाऱ्याचा हाती टेकवून पोबारा केला. संशयिताने कोल्हापुरात व्यापाऱ्याला दिलेल्या बंडलमध्ये केवळ १० हजार रुपयांच्या खऱ्या नोटा असल्याचे समोर आले. हे बंडल देताच दिल्लीमधील त्याच्या साथीदारांनी संबंधित व्यापाऱ्याच्या मित्राकडून ५० लाख रुपये घेतले. शहरातील टेंबलाई उड्डाणपुलानजीक सात ऑगस्टला घडलेल्या या प्रकाराबाबत राजेश लक्ष्मीनारायण मुंदडा (वय ५४, रा. अंबाईनगर, सांगली) यांनी शाहूपुरी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली.

Kolhapur
Traders
crime news in marathi
crime marathi news
crime news today
Raisins
Crime News Kolhapur
kolhapur city

