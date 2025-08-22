Raisin Trader Fraud : पन्नास लाख रुपयांऐवजी कोऱ्या कागदांचे दिले बंडल, बेदाणा व्यापाऱ्याकडून दिल्लीतून साथीदारांनी उचलली रक्कम

Fake Cash Bundle Scam : दिल्ली येथे व्यापारासाठी तातडीने रक्कम हवी असल्याचे भासवत भामट्याने कोऱ्या कागदांचे बंडल बेदाणा व्यापाऱ्याचा हाती टेकवून पोबारा केला. संशयिताने कोल्हापुरात व्यापाऱ्याला दिलेल्या बंडलमध्ये केवळ १० हजार रुपयांच्या खऱ्या नोटा असल्याचे समोर आले. हे बंडल देताच दिल्लीमधील त्याच्या साथीदारांनी संबंधित व्यापाऱ्याच्या मित्राकडून ५० लाख रुपये घेतले. शहरातील टेंबलाई उड्डाणपुलानजीक सात ऑगस्टला घडलेल्या या प्रकाराबाबत राजेश लक्ष्मीनारायण मुंदडा (वय ५४, रा. अंबाईनगर, सांगली) यांनी शाहूपुरी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली..पोलिसांकडून मिळालेली माहिती अशी, फिर्यादी मुंदडा हे द्राक्षे व बेदाणा खरेदी करून सांगली-कुपवाड औद्योगिक वसाहतीत कोल्ड स्टोरेजला ठेवतात. तिथून देशभरातील व्यापाऱ्यांना पाठवत असतात. याबाबत दिल्लीमधील अनेक व्यापारी मित्रांशी व्यवहार सुरू असतो. सात ऑगस्टला त्यांना राहुल नावाच्या व्यक्तीने फोन करून दिल्ली येथे व्यवहारासाठी तातडीने ५० लाख रुपयांची गरज असल्याचे सांगितले..व्यापाऱ्याला घातली गळ....‘मी एक नवीन व्यापारी आहे. मला तुम्ही मदत करा. तुमचे दिल्लीत खूप मित्र आहेत. मला त्यांच्याकडून पैसे उपलब्ध करून द्या, मी तुम्हाला कोल्हापुरात ५० लाखांची रोकड देतो’ असा विश्वास दिला. व्यापारी मुंदडा यांनी त्याच्या बोलण्यावर विश्वास ठेवून आपला चालक व कर्मचाऱ्याला कोल्हापुरात पाठवले.संशयितांनी प्रत्येकी १० लाखांचे पाच बंडल मुंदडा यांच्या चालकाकडे दिले. संशयिताने दिलेले पाच बंडल ताब्यात मिळताच चालकाने मुंदडा यांना फोन करून पैसे मिळाल्याचे सांगितले. यानंतर मुंदडा यांनीही दिल्ली येथील आपल्या ओळखीतील अनुज गोयल यांना फोन करून संशयित राहुल याने पाठविलेल्या दोघांकडे प्रत्येकी २५ लाख रुपये देण्यास सांगितले. यानंतर ही रक्कम घेऊन मुंदडा यांचा चालक सांगलीकडे निघून गेला..Kolhapur Crime Family : पत्नीने टोकाचं पाऊल उचलल्याच्या नैराश्यातून पतीनेही घेतला गळफास, दोन अनाथ मुलांच काय?.बाहेर बॅंकांचे शिक्के,आत कोरे कागद...मुंदडा यांचा चालक सांगलीत पोहोचल्यानंतर त्यांनी पाच बंडल बाहेर काढले. नोटा मोजण्यासाठी घेतल्या असता त्यावर एका नामांकीत बॅंकेचे शिक्के दिसून आले. मात्र, बंडलच्या मधल्या भागात केवळ कोरे कागदच असल्याचे पाहून मुंदडा यांना धक्का बसला. बंडलच्या दोन्ही बाजूलाच केवळ खऱ्या नोटा लावून ही फसवणूक केल्याचे समोर आले.केवळ १० हजारच पडले हाती...भामट्यांनी दिलेल्या नोटांच्या बंडलच्या दोन्ही बाजूला पाचशेच्या खऱ्या नोटा होत्या. पाच बंडलांमध्ये मिळून केवळ १० हजार रुपये किमतीच्याच खऱ्या नोटा असल्याचे दिसून आले. व्यापाऱ्याचे ४९ लाख ९० हजार रुपये भामट्यांनी हातोहात गायब केल्याचे समोर आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.