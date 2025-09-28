Amal Mahadevrao Mahadik : 'महाडिकांमुळे राजाराम कारखाना कर्जबाजारी', सतेज पाटील गटाच्या आघाडीकडून आरोप

छत्रपती राजाराम साखर कारखान्याच्या अध्यक्ष अमल महाडिक आणि सत्ताधाऱ्यांच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे कारखाना कर्जबाजारी झाला असल्याचा आरोप दत्तात्रय उलपे यांनी केला.उलपे यांनी सांगितले की, कारखान्याच्या ८.६४.९६ हेक्टर जमिनीचे शासकीय मूल्य ४३ कोटी ३१ लाख होते, परंतु दोन वर्षांत २३९ कोटी रुपयांनी वाढवून दाखवून शासन आणि बँकांची फसवणूक केली गेली.कारखाना स्वतःच्या उत्पन्नातून दरवर्षी एफआरपी भागवू शकत नाही; चालू वर्षात सभासदांचे ३१ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असून, सोमवारी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत सर्व प्रश्नांची उत्तरे मागितली जातील..Satej Patil Vs Amal Mahadik : ‘छत्रपती राजाराम साखर कारखान्याचे अध्यक्ष अमल महाडिक व सत्ताधाऱ्यांच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे कारखाना कर्जबाजारी झाला आहे. कारखाना मालकीच्या जमिनीची किंमत दोन वर्षांत २३९ कोटींनी वाढवून दाखवून शासनाची, बॅंकेची फसवणूक केली असल्याचा आरोप राजर्षी छत्रपती शाहू परिवर्तन आघाडीचे समन्वयक दत्तात्रय उलपे यांनी आज पत्रकार परिषदेत केला आहे.सोमवारी (ता.२९) होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत सर्व प्रश्नांचा जाब विचारला जाणार आहे. सत्ताधाऱ्यांनी आम्हाला बोलू द्यावे, तेथे असलेल्या प्रश्न आणि उपप्रश्नांची उत्तरे द्यावीत, असेही आवाहनही करण्यात आले. आठ महत्त्वाच्या प्रश्नांवर त्यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन लेखी मिळालेल्या उत्तरावर असमाधान व्यक्त केले..ते म्हणाले, ‘कारखाना मालकीची ८.६४.९६ हेक्टर जमीन आहे. त्याची शासकीय मूल्यांकन पत्रकाप्रमाणे ४३ कोटी ३१ लाख ६९ हजार किंमत होते. मागील दोन वर्षांत अनाधिकाराने वाढवून तीन २७७ कोटी दाखवली आहे. म्हणजे जमिनीची किंमत गेल्या दोन वर्षांत २३९ कोटींनी वाढवून दाखवून शासनाची, बॅंकांची व वित्तीय संस्थांची फसवणूक करून कारखाना सत्ताधाऱ्यांकडून कर्जबाजारी केला जात आहे..कारखाना स्वतःच्या उत्पन्नातून दरवर्षी पूर्णपणे एफआरपी भागवू शकत नाही. त्यामुळे दरवर्षी २५ ते ३० कोटी रुपयांनी शॉर्ट मार्जिन वाढत जात आहे. चालू वर्षातही सभासदांचे ३१ कोटींचे नुकसान झाले आहे.’यावेळी दिगंबर मेडशिंगे, शशिकांत खवरे, रघुनाथ चव्हाण, विलास पाटील, बी. के. पाटील, दिलीप पाटील, बाजीराव पाटील, मारुतराव मगदूम, पांडुरंग पाटील उपस्थित होते. दरम्यान, याबाबत अमल महाडिक यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी याबाबत सविस्तर पत्रक प्रसिध्दीस देणार असल्याचे सांगितले..Kolhapur Open Drain Death : कोल्हापूर महापालिकेच्या खुल्या गटारी म्हणजे मृत्यूचा सापळा, गटारीत पडून मुलाचा हकनाक बळी.FAQQ1. कारखान्याचे कर्जबाजारी होण्याचे कारण काय आहे?A1. अध्यक्ष आणि सत्ताधाऱ्यांच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे, तसेच जमिनीच्या किमती अनधिकृतपणे वाढवून दाखविल्यामुळे कारखाना कर्जबाजारी झाला.Q2. जमिनीची किंमत किती वाढवून दाखवली गेली?A2. शासकीय मूल्यांकनानुसार ४३ कोटी ३१ लाख होती, पण दोन वर्षांत ती ३२७ कोटींनी दाखवली गेली, म्हणजे २३९ कोटींची वाढ.Q3. कारखान्याच्या सभेत काय अपेक्षित आहे?A3. सोमवारी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत सर्व प्रश्न आणि उपप्रश्नांची उत्तरे विचारली जातील; अमल महाडिक यांनी याबाबत सविस्तर पत्रक प्रसिध्दीस देण्याचे आश्वासन दिले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.