कोल्हापूर

Kolhapur Political Drama : राजेश क्षीरसागरांनी - आप्पा महाडिकांची गाडी अडवली, बावड्यात भर रस्त्यातील चर्चेने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या

Rajesh Kshirsagar Appa Mahadik Discussion : कोल्हापुरातील बावड्यात राजेश क्षीरसागर यांनी आप्पा महाडिकांची गाडी अडवत भर रस्त्यात चर्चा केल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
Rajesh Kshirsagar Appa Mahadik discussion incident

Rajesh Kshirsagar Appa Mahadik discussion incident

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Kolhapur Municipal Election : महापालिका निवडणुकीसाठीच्या मतदानाची वेळ संपत असतानाच एकेकाळी महापालिकेच्या राजकारणाची एकहाती सत्ताधीश असलेले माजी आमदार महादेवराव महाडिक व शिवसेना शिंदे पक्षाचे आमदार राजेश क्षीरसागर आज कसबा बावडा परिसरात आमने-सामने आले. महाडिक यांचे वाहन बघून क्षीरसागर यांनी आपल्या वाहनांचा ताफा थांबवून त्यांची भेट घेतली.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Dhananjay Mahadik
amal mahadik
political news kolhapur
rajesh kshirsagar
shaumika mahadik
KOLHAPUR CARPORATION
kolhapur city
Kolhapur Corporation
Mahadevrao Mahadik
Kolhapuri
Kolhapur Municipal Corporation

Related Stories

No stories found.