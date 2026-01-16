Kolhapur Political Drama : राजेश क्षीरसागरांनी - आप्पा महाडिकांची गाडी अडवली, बावड्यात भर रस्त्यातील चर्चेने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या

Kolhapur Municipal Election : महापालिका निवडणुकीसाठीच्या मतदानाची वेळ संपत असतानाच एकेकाळी महापालिकेच्या राजकारणाची एकहाती सत्ताधीश असलेले माजी आमदार महादेवराव महाडिक व शिवसेना शिंदे पक्षाचे आमदार राजेश क्षीरसागर आज कसबा बावडा परिसरात आमने-सामने आले. महाडिक यांचे वाहन बघून क्षीरसागर यांनी आपल्या वाहनांचा ताफा थांबवून त्यांची भेट घेतली..महापालिकेचे मतदान असलेल्या केंद्रांवर सर्वच पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांनी दिवसभर भेटी दिल्या. महाडिक हे रोज सायंकाळी तीन ते पाच वाजेपर्यंत छत्रपती राजाराम कारखान्यांवर थांबून असतात. आज कारखान्यातून बाहेर पडल्यानंतर या परिसरात मतदान केंद्र असलेल्या जीवन कल्याण शाळेजवळ ते आले असताना समोरून क्षीरसागर यांच्या वाहनांचा ताफा आला. त्यावेळी महाडिक हे कार्यकर्त्यांशी बोलत थांबले होते..Mahadevrao Mahadik Video : वय ८५, पण अजून नाणं खणखणीत! आप्पा महाडिकांचा ऊस खातानाचा व्हिडिओ व्हायरल....क्षीरसागर यांनी आपल्या वाहनातून उतरून त्यांच्याशी हस्तांदोलन केल्यानंतर महाडिकही गाडीतून खाली उतरले. यावेळी या दोघांतील चर्चा मोबाईल कॅमेऱ्यात टिपण्यासाठी कार्यकर्त्यांची चांगलीच धांदल उडाली. काही वेळ चर्चा केल्यानंतर महाडिक येथून निघून गेले, तर क्षीरसागर यांनी बूथवर थांबलेल्या कार्यकर्त्यांकडून या परिसरात झालेल्या मतदानाचा आढावा घेतला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.