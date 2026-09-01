Raju Shetti Rajesh Kshirsagar : राजेश क्षीरसागर टक्केवारीतला माणूस, ‘असेल दम तर टांगून दाखवाच’; राजू शेट्टींचा पलटवार, शक्तीपीठ महामार्गावरून संघर्ष तीव्र

Shaktipeeth Highway Kolhapur : शक्तीपीठ महामार्गाच्या मुद्द्यावरून माजी खासदार राजू शेट्टी आणि आमदार राजेश क्षीरसागर यांच्यातील राजकीय संघर्ष चांगलाच पेटला आहे. राजेश क्षीरसागर यांनी राजू शेट्टी यांच्यावर केलेल्या टीकेला शेट्टी यांनी दिल्ली येथे माध्यमांशी बोलताना जोरदार प्रत्युत्तर दिले. ‘असेल दम तर टांगून दाखवाच उलटा मला’, असे थेट आव्हानच शेट्टी यांनी क्षीरसागर यांना दिले..राजू शेट्टी म्हणाले, “राजेश क्षीरसागर टक्केवारीतला माणूस आहे आणि त्याच्या एक-एक आख्यायिका या ‘हरिबैन नाइट्स’पेक्षाही प्रचंड आहेत. राजेश क्षीरसागर यांनी शेतकऱ्यांच्या नादाला लागायचे काहीच कारण नाही. शेतकऱ्यांचा हिसका त्यांना अजून कळलेला नाही. असेल दम तर टांगून दाखवाच उलटा मला, असे माझे म्हणणे आहे.”.शक्तीपीठ महामार्गाला विरोध करण्यामागची भूमिका स्पष्ट करताना शेट्टी यांनी कोल्हापूरच्या भवितव्याचा मुद्दा उपस्थित केला. “कोल्हापूर जिल्ह्याला महापुराच्या खाईत लोटण्याचा प्रयत्न या शक्तीपीठ महामार्गाच्या माध्यमातून होतोय. त्यामुळे एक अस्सल कोल्हापुरी म्हणून मी त्याला विरोध करणारच,” असे शेट्टी यांनी सांगितले..क्षीरसागरांची शेट्टींवर टीकादरम्यान, आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्यावर जोरदार टीका केली होती. शक्तीपीठ महामार्गाच्या मुद्द्यावरून शेट्टींकडून करण्यात येणाऱ्या विरोधावर क्षीरसागर यांनी प्रश्न उपस्थित करत शेट्टी यांच्या भूमिकेवर निशाणा साधला होता.क्षीरसागर यांच्या या टीकेनंतर राजू शेट्टी यांनी आक्रमक पवित्रा घेत पलटवार केला आहे. त्यामुळे शक्तीपीठ महामार्गाच्या मुद्द्यावरून कोल्हापूरच्या राजकारणात आरोप-प्रत्यारोपांना आणखी धार आली आहे..Rajesh Kshirsagar Kolhapur Development : कोल्हापूर आता 'उदयपूर-जोधपूर'सारखे साकारणार! शहरातील 64 हेरिटेज वास्तू अन् तलावांचा होणार कायापालट.शक्तीपीठ महामार्गामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकरी, जमीन आणि पर्यावरणावर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचा दावा करत शेट्टी सातत्याने या प्रकल्पाला विरोध करत आहेत. दुसरीकडे, प्रकल्पाच्या मुद्द्यावरून समर्थक आणि विरोधकांमध्ये राजकीय संघर्ष वाढताना दिसत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.