Kolhapur : राजू शेट्टींचे पीए स्वस्तिक पाटील यांना ऊस आंदोलनावेळी धक्काबुक्की, दालमियाला एका तासात दर जाहीर करण्यास पाडलं भाग...

Sugarcane Protest : दालमिया आसुर्ले - पोर्ले साखर कारखान्याने जाहीर केलेला ३,५२५ रुपयांचा पहिला हप्ता स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने नाकारला. एफआपीनुसार जो काही दर होईल, त्यावर अतिरिक्त १०० रुपये आणि शासनाच्या मान्यतेने मागील ५० रुपये दर जाहीर करावा, अशी संघटनेची मागणी होती. मात्र, दालमिया प्रशासनाने एफआरपीप्रमाणे एकरकमी दर जाहीर करण्यास नकार दिल्यामुळे आंदोलन तीव्र झाले. त्यामुळे दालमिया साखर कारखान्याकडे जाणारी ऊस वाहतूक पूर्णपणे थांबली. रात्री उशिरा दीर्घ चर्चेनंतर एफआरपीनुसार ३,६३४.८३ रुपयांचा एकरकमी दर जाहीर करून तोडगा निघाला..शुक्रवारी (ता. ७) दुपारी चार वाजल्यापासून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते कोतोली फाटा येथे ठाण मांडून बसले होते. त्यामुळे दालमिया कारखान्याकडे जाणारी ऊस वाहतूक विविध भागांत थांबली होती. चार वाजल्यापासून एकही ऊस वाहन कारखान्यात गेले नाही. त्यानंतर संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी घोषणाबाजी करत परिसर दणाणून सोडला.सायंकाळी सात वाजता दालमिया प्रशासनातील अधिकारी एच. आर. हेड सुहास गुडाळे, जनरल मॅनेजर (केन) श्रीधर गोसावी आणि शिवप्रसाद देसाई यांच्याशी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे स्वस्तिक पाटील, भिमगोंडा पाटील, विक्रम पाटील आणि रामराव चेचर यांच्याशी चर्चा झाली..दालमिया प्रशासन एफआरपीनुसार दर देण्यास तोंडी तयार होते. मात्र, लेखी हमी देण्यास नकार दिल्याने चर्चा फिसकटली. दरम्यान, कारखाना समर्थक व संघटनेचे कार्यकर्ते यांच्यात हमरीतुमरीची परिस्थिती निर्माण झाली. पोलिसांनी तत्काळ हस्तक्षेप करून वातावरण शांत केले.यानंतर पन्हाळा पंचायत समितीचे माजी सभापती पृथ्वीराज सरनोबत, पोलिस निरीक्षक अनिल तनपुरे आणि सहायक पोलिस निरीक्षक आण्णासाहेब बाबर यांनी मध्यस्थी करून दोन्ही पक्षांशी चर्चा केली. चर्चेनंतर दालमिया प्रशासनाने एफआरपीनुसार ३,६३४.८३ रुपये दर देण्याचे मान्य करून लेखी आश्वासन दिले. त्यानंतर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आंदोलन मागे घेतले..'दत्त शिरोळ'कडून ३५०० चा तोडगाशिरोळ येथील श्री दत्त शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याचे मार्गदर्शक संचालक गणपतराव पाटील यांनी या गळीत हंगामात येणाऱ्या उसाला पंधरा दिवसांनंतर ३४०० रुपये व गळीत हंगाम सांगता झाल्यानंतर शंभर रुपये असा ३५०० रुपये दराचा तोडगा काढला. या तोडग्याला स्वाभिमानी शेतकरी संघटना व शिरोळ तालुका युवा गरजवंत शेतकरी यांनी मान्यता दिल्याने दत्त कारखान्याच्या कारखान्याचा गळीत हंगाम शनिवारपासून सुरू होणार आहे..Karnataka CM Sugarcane : कर्नाटक मुख्यमंत्र्यांची ऊस दरावर निघाला तोडगा, सीमा भागातील कारखान्यांचे धुराडे पेटले....श्री दत्त शेतकरी साखर कारखान्याने ३,४७७ दराबाबत प्रसिद्ध पत्रक जारी केले होते. दत्त कारखान्याने जाहीर केलेला दर स्वाभिमानी शेतकरी संघटना व गरजवंत युवा शेतकरी यांना अमान्य होता. यामुळे ऊस दराची कोंडी फोडण्याकरिता बैठक झाली. या बैठकीत गणपतराव पाटील यांनी कारखान्याची सध्याची परिस्थिती सांगितली. एफआरपीच्या रकमेपेक्षा अधिक दर कारखाना व्यवस्थापनाने जाहीर केला असल्याचे सांगितले..गत हंगामातील आरएसएफचा अहवाल शासनास मंजुरी करता पाठवला असून, शासनाच्या मंजुरीनंतर आरएसएफनुसार देय फरकाची रक्कम ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे, असे सांगितले. चर्चेअंती ३५०० दरावर मान्यता देण्यात आली. यापैकी ३४०० ऊस गाळपास आल्यानंतर पंधरा दिवसांनी व शंभर रुपये गळीत हंगामाची सांगता झाल्यानंतर देण्यावरती एकमत झाले.बैठकीस कारखान्याचे चेअरमन रघुनाथ पाटील, कार्यकारी संचालक एम. व्ही. पाटील, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे विठ्ठल मोरे, सचिन शिंदे, बंडू पाटील, युवा गरजवंत संघटनेचे धीरज शिंदे आदी प्रमुख उपस्थित होते..