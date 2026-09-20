Raju Shetti Sugarcane FRP : 'स्वाभिमानी'ची नेहमीची भूमिका बदलली! राजू शेट्टी पहिल्यांदाच समतोल भूमिका घेत कारखानदारांच्या भेटीला; नेमक्या मागण्या काय?

कोल्हापूर : दरवर्षीच्या हंगामात उसाला एफआरपीपेक्षा जादा किती देणार, याची मागणी करणारे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी साखरेच्या हमीभावासह इथेनॉल दरात वाढ करण्याची मागणी करून पहिल्यांदाच समतोल भूमिका घेतली (Maharashtra Sugar Season 2026) आहे. .दरम्यान, या मागण्या मान्य होईपर्यंत कारखाने सुरू न करण्याचे आवाहन करण्यासाठी शेट्टी यांनी आज मंत्री हसन मुश्रीफ, आमदार सतेज पाटील, माजी खासदार संजय मंडलिक, ‘शाहू’चे समरजितसिंह घाटगे या साखर कारखानदारांची भेट घेऊन मागण्यांचे निवेदन दिले..साखरेची प्रतिक्विंटल हमीभाव ५० रुपये करा, सी-हेवी इथेनॉलचा दर प्रतिलिटर ७० रुपये करा, इथेनॉल निर्मितीवरील बंधने हटवा, केंद्र सरकारने खासगी व सहकारी कारखन्यांना चार टक्के दराने कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, इथेनॉल प्रकल्पांना वर्षभर व्याज सवलत द्यावी, अशा मागण्या आज शेट्टी यांनी केल्या. त्याचवेळी त्यांनी केंद्र सरकारच्या दबावाला बळी न पडण्याचे आवाहनही कारखानदारांच्या भेटीत केले..Kolhapur Gokul Election : गोकुळ निवडणुकीत राजकीय वातावरण तापलं; भाजपने सर्व 25 जागांसाठी लावली ताकद, पाहा काय म्हणाले अमल महाडिक?.कर्नाटकातील साखर कारखान्यांनीही या आंदोलनात सहभागी व्हावे, असेही आवाहन त्यांनी केले. १५ ऑक्टोबरपूर्वी या मागण्या मान्य न झाल्यास कारखाने सुरू करू नका, कारखाने सुरू करण्याचा प्रयत्न झाल्यास संघर्ष अटळ आहे, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला. साखर हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर ‘स्वाभिमानी’ची ऊस परिषद १० ऑक्टोबरला जयसिंगपुरात होत आहे..या ऊस परिषदेतच शेट्टी हे संघटनेची भूमिका स्पष्ट करतात. त्यात शासनाच्या एफआरपीपेक्षा उसाला किती जादा दर पाहिजे, याची घोषणा त्यांच्याकडून होते. पण, कारखानदारांनाच मिळत नसेल तर शेतकऱ्यांना कोठून देणार, याचा विचार करून त्यांनी पहिल्यांदाच कारखानदारांची बाजूने मागणी करतानात समतोल भूमिका घेतल्याचे दिसते..Gokul Election 2026 : 'गोकुळ'चं राजकारण तापलं! मंत्री मुश्रीफ, विनय कोरेंनी नियोजित दौरे रद्द करून गाठली मुंबई; नेत्यांची जोरात फिल्डिंग, राजकीय चर्चांना उधाण.सर्वच जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरात वाढ झाली आहे. दुसरीकडे शेतीसाठी लागणारे खत असो किंवा अन्य बाबीवरील खर्चही वाढला आहे. सध्याच्या साखरेच्या दरात कारखान्यांना एफआरपी देणे शक्य नाही. किंबहुना त्यामुळे कारखाने आर्थिक अडचणीत आले आहेत. त्यावर शेट्टी यांनी साखरेच्या दरात वाढीची केलेली मागणी योग्य आहे. त्यांनी केलेल्या मागणीपेक्षा जास्त दर साखरेला मिळाला पाहिजे, तरच कारखाने एफआरपी देऊ शकतील.-विजय औताडे, साखर उद्योगाचे अभ्यासक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.