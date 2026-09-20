कोल्हापूर

Raju Shetti Sugarcane FRP : 'स्वाभिमानी'ची नेहमीची भूमिका बदलली! राजू शेट्टी पहिल्यांदाच समतोल भूमिका घेत कारखानदारांच्या भेटीला; नेमक्या मागण्या काय?

Raju Shetti Demands Higher Sugar Price and Ethanol Rate : राजू शेट्टी यांनी साखरेचा हमीभाव, सी-हेवी इथेनॉल दरवाढ आणि कर्जसवलतीची मागणी केली. मागण्या मान्य होईपर्यंत १५ ऑक्टोबरपूर्वी कारखाने सुरू करू नयेत, असा इशारा दिला.
Maharashtra Sugar Season 2026

Maharashtra Sugar Season 2026

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कोल्हापूर : दरवर्षीच्या हंगामात उसाला एफआरपीपेक्षा जादा किती देणार, याची मागणी करणारे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी साखरेच्या हमीभावासह इथेनॉल दरात वाढ करण्याची मागणी करून पहिल्यांदाच समतोल भूमिका घेतली (Maharashtra Sugar Season 2026) आहे.

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