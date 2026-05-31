Ramdas Athawale : ‘उत्तम, नुसती नावे सांगू नकोस' मंत्री रामदास आठवलेंनी कोल्हापूरच्या जिल्ह्यातील नेत्यांची केली खरडपट्टी

Republican Party of India : पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष येतात आणि सतीश माळगे येत नाहीत. कारण, त्यांना जिल्हाध्यक्ष व्हायचे आहे. त्यांचे आणि उत्तम कांबळे यांचे पटत नाही. हे काही बरोबर नाही. शहाजी, एक तर यांचे मिटवा, नाही तर त्यांना हटवा, असा सणसणीत दम केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी रिपब्लिकन पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना दिला. सर्वांना बरोबर घेणार नाही, तोपर्यंत पक्ष वाढणार नाही, असे त्यांनी खडसावले..मंत्री आठवले यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये शासकीय विश्रामगृहात जागतिक धम्म परिषदेच्या तयारीची आढावा बैठक झाली. यावेळी रिपब्लिकन पक्षाचे पदाधिकारी माळगे आणि त्यांच्या गटाचे कार्यकर्ते उपस्थित नव्हते. हे लक्षात आल्यावर आठवले म्हणाले, 'प्रत्येक पक्षात मतभेद, गट असतात. पण, पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आल्यावर सर्वांनी यायचे असते. सतीश माळगे यांना जिल्हाध्यक्ष व्हायचे आहे. त्यांचे एक तर मिटवा, नाही तर त्यांना हटवा. आपला पक्ष वाढत नाही. आपण महायुतीमध्ये जागा मागतो..पण, महाराष्ट्रात आपला एकही आमदार नाही. स्थानिक पातळीवरही निवडून येईल, अशी पक्षाची स्थिती नाही. रिपब्लिकन पक्षाची गावातील शाखा ही बौद्ध वस्तीमध्येच असते. ती गावाची होत नाही. अन्य जातीचे कार्यकर्ते आपल्या पक्षात का नाहीत.' जिल्हाध्यक्ष उत्तम कांबळे, प्रदेश सचिव प्रा. शहाजी कांबळे, सुखदेव बुध्याळकर, कुमार कांबळे, बाळू वाशीकर, अविनाश शिंदे, गुणवंत नागटीळे उपस्थित होते..Ramdas Athawale: मंत्री आठवलेंकडून पुन्हा शिर्डीतून लढण्याचे संकेत; कार्यकर्त्यांसोबत संवादानंतर व्यक्त केली भावना, 'जनतेचे प्रेम फेडायचे आहे'.आठवले यांनी घेतली हजेरीमंत्री आठवले म्हणाले, 'उत्तम, नुसती नावे सांगू नकोस, ते खरंच आले आहेत का? असे विचारले आणि नावांचा कागदच हातात घेतला. प्रत्येकाचे नाव ते वाचत होते. ती व्यक्ती उभी राहून त्यांना नमस्कार करत होती. आठवलेंनी पदाधिकाऱ्यांची हजेरीच घेतली.